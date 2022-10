Inmet emite alerta de baixa umidade para 52 cidades da PB; veja lista

Compartilhe















O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de baixa umidade para 52 municípios paraibanos. O aviso é válido até as 18h deste domingo (30).

Nas cidades que estão sob o alerta, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. O risco de incêndios florestais e problemas à saúde é baixo. É recomendado beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e a prática de atividades físicas.

Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

Cidades que estão sob alerta amarelo de perigo potencial de baixa umidade:

Aguiar

Aparecida

Bernardino Batista

Boa Ventura

Bom Jesus

Bom Sucesso

Bonito de Santa Fé

Brejo dos Santos

Cachoeira dos Índios

Cajazeiras

Cajazeirinhas

Carrapateira

Conceição

Coremas

Curral Velho

Diamante

Ibiara

Igaracy

Itaporanga

Jericó

Joca Claudino

Lagoa

Lastro

Manaíra

Marizópolis

Monte Horebe

Nazarezinho

Nova Olinda

Pedra Branca

Piancó

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Pombal

Princesa Isabel

Santa Cruz

Santa Helena

Santa Inês

Santana de Mangueira

Santana dos Garrotes

São Domingos

São Francisco

São João do Rio do Peixe

São José da Lagoa Tapada

São José de Caiana

São José de Piranhas

São José de Princesa

Serra Grande

Sousa

Tavares

Triunfo

Uiraúna

Vieirópolis

