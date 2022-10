Eleições 2022: veja quais documentos levar, como votar e consultar locais de votação

Compartilhe















O segundo turno das eleições 2022 acontece entre 8h e 17h, neste domingo (30). Somente na Paraíba existem 3.091.684 eleitores aptos para votar. Em todo o Estado são 9.596 seções eleitorais e 1.731 locais de votação. Pensando nisso, o g1 preparou esta reportagem com informações e explicações sobre quais documentos levar e como consultar locais de votação.

O Estado tem mais eleitoras do que eleitores. Do total, 1.457.461 são pessoas do sexo masculino, que correspondem a 47%. E outras 1.634.223 do sexo feminino, equivalem a 53%.

Ao todo, a Paraíba conta com 10.758 urnas eletrônicas, sendo 9.599 urnas de seção de votação e mais 848 de contingência. Somente João Pessoa precisa de 4.117 equipamentos e Campina Grande de 3.649

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo

Na Paraíba, 17,29% da população eleitoral deixou de votar no primeiro turno das Eleições 2022, o que corresponde a 534.574 dos paraibanos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essas pessoas podem participar do segundo turno, que acontece no dia 30 deste mês, mas é preciso seguir algumas regras.

De acordo com o TSE, cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno.

Logo, exatamente por ser uma eleição independente, o eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias.

A mesma regra vale para o cidadão que não votar no segundo turno. Ou seja, quem não comparecer às urnas nos dois turnos, deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitoral.

Veja a ordem de votação

O primeiro cargo para votação é o governador seguido pelo de presidente. Os dois votos são com apenas dois dígitos cada. O eleitor deve apertar do botão “confirmar” para concluir o voto.

Governador – 2 números

Presidente – 2 números

Ônibus gratuito

O benefício do transporte intermunicipal gratuito vai ser concedido aos eleitores que vão viajar entre cidades da Paraíba, para votar 2º turno das Eleições 2022. As passagens intermunicipais não podem mais ser emitidas, mas quem conseguiu fazer a emissão, fará a viagem gratuita.

Veja também Lula x Bolsonaro: veja de que lado estão famosos da Paraíba nas Eleições 2022

Em João Pessoa e Campina Grande também vai haver esquema de ônibus gratuito para os eleitores.

Quais documentos são necessários para votar?

Para votar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, que também pode ser apresentado na versão digital. Veja a lista de documentos aceitos:

Título de eleitor (documento impresso) + documento com foto

e-Título (título em formato digital, desde que esteja com foto e o eleitor tenha cadastrado a biometria antes da pandemia)

Carteira de trabalho

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Certificado de reservista

Passaporte

Como consultar local de votação

O TSE disponibilizou consulta ao local de votação por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Para ter acesso a essa informação, é preciso entrar no site oficial do Tribunal e colocar dados pessoas, como o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe.

Já no site do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), o eleitor deve clicar na aba “Eleitor e Eleições”. A busca pelo local de votação pode ser realizada no link “Título e local de votação”. A consulta pode ser feita informando o nome, ou o título de eleitor, ou o CPF; a data de nascimento e nome completo da mãe. O endereço e telefone das zonas eleitorais podem ser obtidos por meio da lista disponibilizada no site do TRE-PB.

No aplicativo e-Título também é possível fazer a consulta. É só clicar em “Onde votar”.

O eleitor também pode tirar dúvidas pelo Serviço de Atendimento ao Eleitor (SAE) do TRE-PB, disponível por meio do telefone: (83) 3512-1500, que também é WhatsApp, e endereço eletrônico: sae@tre-pb.jus.br. O SAE estará de plantão das 8h às 19h nesse sábado e domingo, 1° e 2 de outubro.

O que é proibido?

Não é permitido que o eleitor leve celular ou câmera para a urna. O porte de arma nas seções eleitorais também é proibido.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

