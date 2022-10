Lula venceu o debate da Globo, enquanto Bolsonaro foi apenas Bolsonaro

Compartilhe















Lula esteve nos dois debates mais importantes desde a redemocratização, o de 1989 e esse agora de 2022. No de 1989, tinha 44 anos e era muito “verde” para ser presidente. Enfrentou Fernando Collor e foi derrotado. No de 2022, tem 77 anos e a experiência de quem governou bem o país por dois mandatos, de 2003 a 2010. Na noite desta sexta-feira (28), a apenas dois dias do segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o debate realizado pela Globo. O presidente Jair Bolsonaro foi derrotado sendo o que ele é: Bolsonaro.

Os analistas diziam que Lula não precisava nocautear Bolsonaro para sair como vencedor. Ele, de fato, não nocauteou o presidente, mas foi melhor do que este. Nos debates anteriores, tanto no primeiro quanto no segundo turno, Lula não se saiu bem. Se deixou, por exemplo, levar pelas provocações do candidato Kelmon, que se diz padre, e não foi suficientemente duro com Bolsonaro quando precisava ter sido. Dessa vez, o tempo todo, o provocador era Bolsonaro, e Lula não só manteve a calma como respondeu à altura quando julgou necessário responder.

Do ponto de vista de conteúdo, o debate foi ruim. Programa de governo, propostas sérias para tirar o país do buraco em que se encontra, verdades (e não mentiras) sobre os problemas cruciais que o país enfrenta – nada disso se viu nos 140 minutos do programa que começou pontualmente às nove e meia da noite e terminou quando faltavam somente 10 minutos para a meia-noite deste sábado (29). O que foi oferecido aos milhões de telespectadores foram provocações, ofensas, desqualificações, agressões – tudo o que deveria ser evitado pelos candidatos.

O presidente Jair Bolsonaro foi para o debate com objetivo de provocar Lula, de desestabilizar o adversário. Se foi treinado, foi para isso. E, é preciso reconhecer, ele não desempenha mal o papel. É Bolsonaro sendo Bolsonaro – um homem perverso, cínico e mentiroso, como tem demonstrado cotidianamente nesses quase quatro anos em que (des) governa o país. Em Bolsonaro, a mentira já está cronicizada, é uma compulsão, não tem mais jeito. A primeira grande mentira do debate foi o anúncio de um improbabilíssimo salário mínimo de 1.400 Reais.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode até ter ido para o debate com o objetivo de discutir propostas para o Brasil, mas não havia qualquer espaço. Bolsonaro batia, e Lula batia de volta. Bolsonaro provocava, e Lula respondia à provocação. Lula também batia, também provocava, também fazia perguntas que deixavam Bolsonaro sem respostas. O presidente sempre muito mais agressivo do que o ex-presidente, por vezes ultrapassando limites que não podem ser ultrapassados se considerarmos a necessidade de um mínimo de educação e civilidade.

Lula venceu o debate. Bolsonaro perdeu o debate. Lula ganhará votos? Improvável. Bolsonaro perderá votos? Igualmente improvável. Penso que a influência do debate sobre o resultado da eleição só ocorreria se tivesse havido um grande erro. Ou um grande acerto. Não houve. Nem do presidente nem do ex-presidente. Lula derrotou Bolsonaro porque foi melhor, mas não o suficiente para uma comemoração efusiva junto à torcida. Os dois transmitiram a sensação de que entraram e saíram do debate da Globo do mesmo tamanho.

Quem está do lado da democracia, torce para que, depois do debate, o Brasil tenha um dia tranquilo neste sábado que antecede a realização do segundo turno. Os que estão do lado da democracia sabem que Bolsonaro não está, nunca esteve. Os que querem a civilização e não a barbárie desejam a vitória de Lula e nele vão votar, mesmo que não sejam lulistas, mesmo que não sejam petistas. Os que defendem a democracia e, de algum modo, lutam por ela, têm a absoluta certeza de que Jair Bolsonaro precisa ser retirado do cargo que jamais mereceu ocupar.

