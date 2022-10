Agressão a Bispo de Guarabira e quais candidatos à presidência os famosos estão apoiando são os destaques da semana

Compartilhe















A agressão verbal contra bispo de Guarabira por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após missa, foi considerada pelos leitores do Jornal da Paraíba a notícia mais importante da semana. A consulta foi feita pelas redes sociais do portal e reflete a opinião das pessoas que responderam à consulta. Para 82% dos leitores, essa foi a notícia mais importante.

>>> Bispo de Guarabira é agredido verbalmente por bolsonaristas após missa

Em segundo lugar, com 76% dos votos, ficou a lista de apoios entre os famosos aos candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno das Eleições 2022.

>>> Lula x Bolsonaro: veja de que lado estão famosos da Paraíba nas Eleições 2022

Foi destaque ainda nessa semana a informação de que o candidato ao governo da Paraíba, Veneziano Vital, pode ter “perdido” quase 110 mil votos no 1º turno por erro de eleitores. Essa notícia foi considerada a mais importante para 72% dos eleitores que votaram na consulta.

Veja também Sancionada lei que proíbe contratação de condenados na Maria da Penha pelo município de João Pessoa

>>> Veneziano pode ter “perdido” quase 110 mil votos no 1º turno por erro de eleitores

Por fim, ara 69% dos internautas, o destaque foi a informação de que o pastor, identificado como Robson Tavares Fernandes, líder da Igreja Nova Vida em Campina Grande, ameaçou expulsar fieis que votassem na esquerda, em vídeos que circularam nas redes sociais.

>>> Pastor de Campina Grande diz que vai expulsar da igreja quem vota em Lula; confira vídeos

destaques da semana

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Notícias

Litoral da Paraíba tem cinco trechos de praias impróprios para banho neste fim de semana

Trechos que devem ser evitados estão em João Pessoa e Cabedelo.

Notícias

Dia do Servidor Público: veja quais órgãos funcionam e quais fecham na Paraíba

Feriado é comemorado tradicionalmente no dia 28 de outubro, mas alguns órgãos transferiram a data para ampliar a folga. Outros mantiveram o ponto facultativo.

Notícias

Central de Regulação de João Pessoa tem princípio de incêndio e é interditada

Fogo chegou a se alastrar um pouco, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente e ninguém ficou ferido.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter