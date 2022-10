Debate das TV Cabo Branco e Paraíba: João e Pedro trocam farpas sobre Calvário e atuação política

Compartilhe















Acusações de relações com a Operação Calvário, que investiga um esquema de desvio de recursos da Saúde na Paraíba, foi o pano de fundo do primeiro duelo entre os candidatos ao governo da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que concorre à reeleição, e Pedro Cunha Lima (PSDB), no debate realizado pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, na noite desta quinta-feira (27).

Durante as duas horas do debate, mediado pelo apresentador Hélter Duarte, também ouve troca de farpas sobre a atuação política entre eles. Em alguns momentos, ele teve que intervir para que cada um dos candidatos respeitassem o tempo de fala dos concorrentes. Não houve pedido de resposta por parte de nenhum deles.

Após um tempo inicial para apresentação, o clima esquentou quando João Azevêdo novamente associou a imagem de Pedro à Calvário, através de um ex-sócio (Jovino Machado) que teria participado do esquema de recebimento de propina.

Pedro rebateu, tentando forçar que João admitisse que o principal operador da organização seria o ex-governador Ricardo Coutinho, padrinho que elegeu o elegeu ao governo em 2018, supostamente com recursos da Calvário. Também afirmou que João é investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça após ser citado em delações de Livânia Farias e Daniel Gomes e que seis auxiliares da sua gestão foram presos em uma das fases da investigação.

João insistiu que não tem nenhuma investigação contra a sua pessoa e Pedro negou qualquer relação com a Calvário, seja através do sócio ou pelo fato de Cássio Cunha Lima, seu pai, ter sido aliado de Ricardo Coutinho no período.

Blocos temáticos

Os dois blocos que seguiram foram destinados a temas pré-determinados. Pedro abriu o debate com questionamentos sobre o baixo investimento do governo na divulgação do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, com o tema Turismo. João negou e disse que o destino Paraíba foi amplamente divulgado através da PbTur.

Já João Azevêdo escolheu saneamento básico para comprometer Pedro em uma tema que virou tabu no processo eleitoral deste ano, na Paraíba, que é a privatização da Cagepa. O governador disse que isso não acontecerá em sua gestão. Pedro disse que vê como necessário a participação de investidores em alguns setores, através de financiamento do BNDES, mas negou que o modelo seja privatização.

A questão do IMCS, em especial o imposto para iniciativas como energia solar, e redução do peso de impostos para empresários de modo geral também entrou na pauta do debate entre os candidatos.

Veja também Fusão do PTB e Patriotas em Mais Brasil tem ‘meio de campo embolado’ na Paraíba

Troca de farpas

Ao longo do debate, os candidatos trocaram acusações e provocações sobre a atuação política e a história um do outro.

João Azevêdo acusou Pedro de exercer um mandato ‘pífio’, com ausências reiteradas na Câmara Federal, seja através de licença parlamentar ou por ausências nas sessões de votação em plenário. Pedro rebateu alegando que seu afastamento foi para contemplar suplentes como Patrick Dornelas e Rafafá, ambos de causas das minorias.

Pedro, por sua vez, questionou o excesso de gastos do governo com itens não prioritários, como a Granja Santana e com a máquina pública com mais de 50 secretarias; e alfinetou o oponente sobre a apreensão de cestas básicas pela polícia nesta quinta-feira, o que João negou veemente ter conhecimento.

João criticou por diversas vezes a gestão de Cássio, que teve problemas em forçar servidores a fazer empréstimos, viaturas policiais sem gasolina, e foi acusado de receber propina de empreiteiras para privatizar a Cagepa.

Pedro, cobrou que o concorrente focasse nele e não no pai. O candidato à reeleição disse que se sentia à vontade com o discurso porque Pedro havia afirmado, em entrevista à TV Cabo Branco, que seu pai teria participação em seu governo.

Debate

O debate foi manter dividido em quatro blocos, mas com mudanças na dinâmica e perguntas feitas de candidato para candidato. Foram dois blocos com perguntas de tema livre e dois blocos com perguntas determinadas. No último bloco também houve espaço para as considerações finais.

Relógios, colocados em locais visíveis para os candidatos, favoreceram para os candidatos controlarem o uso do tempo.

>> Confira o debate que foi transmitido em tempo real pelo g1

Debate na TV Cabo Branco

João Azevêdo

Operação Calvário

pedro cunha lima

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Conversa Política

PF apreende carros com cestas básicas e material de campanha em João Pessoa

A Polícia Federal apreendeu um veículo com cestas básicas com material de campanha do governador João Azevêdo (PSB), candidato à reeleição.

Conversa Política

Fusão do PTB e Patriotas em Mais Brasil tem ‘meio de campo embolado’ na Paraíba

As executivas nacionais do PTB e do Patriota anunciaram o plano de fusão dos dois partidos, batizando a nova legenda de Mais Brasil e usará o número de urna 25.

Conversa Política

Assédio eleitoral: MPT-PB terá plantão para receber denúncias no sábado e domingo

O atendimento será feito na sede do MPT em João Pessoa e Campina Grande, das 8h às 17h.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter