CSP vence o Botafogo-PB e conquista a etapa Litoral da Copa Raimundo Braga

Compartilhe















O CSP é o grande campeão da etapa litoral da Copa Raimundo Braga que reune jogadores Sub-15 de todas as regiões da Paraíba. O título do Tigre veio após uma vitória pelo placar de 2 a 0 contra o Botafogo-PB, em confronto realizado no campo principal da Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa. Os gols da partida foram marcados pelo atleta Stanley.

Com o triunfo diante do Alvinegro da Estrela Vermelha, os garotos do CSP ganharam o direito de jogar a fase final da Copa, que deve acontecer na primeira quinzena do mês de dezembro. A nova fase da disputa envolverá os campeões de todas as demais regiões do estado. A fase litorânea contou com a participação de 27 equipes das cidades de João Pessoa, Bayeux, Conde, Santa Rita e Pitimbu. Para o dirigente do Tigre, Josivaldo Alves, é de extrema importância competições para essa faixa-etária.

Veja também Botafogo-PB negocia o retorno do goleiro Victor Golas Foto: Reprodução TV Cabo Branco

“Nessa idade de 15 anos, alguns desses atletas possuem muito talento e outros precisam se desenvolver. Só tenho a agradecer o empenho da garotada. É uma competição que marca realmente o início da carreira de cada um, pois depois disputam competições Sub-17, Sub-20 e, futuramente, o profissional”, disse.

Depois de dois anos sem sua realização por conta da pandemia, a Copa Raimundo Braga de Futebol Sub-15 voltou em 2022 ao calendário oficial do esporte na Paraíba.

botafogo-pb

Copa Raimundo Braga

CSP

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Esportes

Patoense cruza a América do Sul para ver o Flamengo na final da Libertadores

Pascoal Medeiros, que é presidente do Consulado Fla Patos, conta que investiu mais de R$ 8 mil e percorreu 11.804km em dois dias.

Esportes

Botafogo-PB negocia o retorno do goleiro Victor Golas

Jogador de 31 anos está no Grêmio Novorizontino e pode voltar ao Belo para a temporada de 2023.

Esportes

Picuiense e Internacional-PB fecham rodada do Paraibano Feminino nesta sexta

Confronto acontece na Vila Olímpica Plínio Lemos, em Campina Grande, às 19h desta sexta-feira.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter