Meio Ambiente

Cícero Lucena anuncia andamento de projeto para construção de parque linear da Zona Sul, no Cuiá

28/10/2022 | 12:00 | 27

Uma proposta que foi abandonada ao longo de muitas gestões vai finalmente sair do papel. Trata-se do parque linear da Zona Sul, no Cuiá, que será construído em área de mais de 420 mil metros quadrados em uma parceria da Prefeitura de João Pessoa com o Governo do Estado. O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra visitaram o local na manhã desta sexta-feira (28).

“Conversamos com o governador João Azevêdo e entendemos que este é um espaço que precisa ser cuidado e vamos fazer aqui o parque linear da Zona Sul, às margens do Rio Cuiá. Fico feliz de viver esse momento para favorecer a zona Sul com espaço belíssimo de natureza”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra foi um dos articuladores do projeto e falou sobre o processo problemático de tentativa de implementação do parque por outras gestões. “Hoje podemos afirmar que a Zona Sul vai ganhar esse presente que é o parque no Cuiá. Tenho certeza que a população vai abraçar essa ideia, cuidar e aproveitar muito mais uma área de convivência, lazer e preservação”, afirmou.