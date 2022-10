Ranielle Ribeiro relembra título pelo Campinense e rebaixamento do clube para a Série D

Compartilhe















Ranielle Ribeiro teve uma grande trajetória pelo Campinense, mas o mar de rosas acabou como o torcedor menos esperava, com o rebaixamento do clube para a Série D de 2023, 10 meses após o Rubro-Negro subir sob o comando do técnico. O descenso doeu, tanto que Ranielle afirmou que preferia a permanência na 3ª divisão ao título invicto do paraibano de 2022.

O início de 2022 para o Campinense foi maravilhoso, se levar em consideração ao bicampeonato paraibano conquistado, com o bônus de ser de forma invicta, algo conquistado de forma inédita pelo clube. Porém, a queda de divisão nacional acabou deixando uma grande mancha não só no ano, mas também na relação com o vitorioso técnico Ranielle Ribeiro, que foi o responsável não só pelo bicampeonato, mas também pelo acesso para a Série C em 2021.

Questionado pelo repórter Afonso Carlos, no quadro Conversa de Boteco, da Rádio CBN, se trocaria o título invicto do paraibano de 2022 pela permanência na Série C, o comandante respondeu de forma positiva.

“Trocaria sim. Apesar de ser um título inédito, que o clube ainda não tinha alcançado, mas eu trocaria. Pela dificuldade que foi em subir, foi um trabalho muito intenso… O Paraibano tem todo ano. É claro que da forma que foi conquistada é que se faz pensar um pouquinho, mas minha resposta é sim”, afirmou.

(Foto: Rafael Costa / Campinense)

Ranielle ainda completou dizendo que acredita que mesmo com a permanência na Terceirona, possivelmente seu ciclo na raposa seria fechado, assim como aconteceu já na reta final da competição.

“Eu acho que o nosso ciclo se fecharia, mas não seria tão ruim como se desenhou. Eu acho que o desenho como aconteceu não condiz com o que foi feito durante todo o percurso no Campinense. Trocaria porque o que o clube merece era estar ali na Série C para depois pensar em galgar novos voos”, finalizou Ranielle.

Agora no Santa Cruz, Ranielle pode voltar a reencontrar o Campinense na Série D de 2023, tendo em vista que os grupos são divididos de maneira regionalizada, e pela proximidade de Paraíba e Pernambuco, é possível que Raposa e Cobra Coral estejam no mesmo grupo da primeira fase.

No ano que vem, o Campinense vai disputar o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

