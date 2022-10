O debate decisivo de hoje entre João Azevêdo e Pedro Cunha Lima e a lenda da 'bala de prata'

Compartilhe















Hoje, depois da novela Travessia, a Rede Paraíba de Comunicação promove o mais importante debate televisivo deste segundo turno na Paraíba. Os candidatos João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB) estarão frente a frente em um embate que terá um formato mais solto, possibilitando uma interação maior entre os dois.

Ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, quando os candidatos mantiveram o foco em propostas e evitaram um enfrentamento mais duro – já olhando para um eventual segundo turno – a tendência agora é de termos um debate com questionamentos mais incisivos entre os dois.

A discussão sobre a Operação Calvário e em torno do passado dos grupos políticos aos quais os dois estão vinculados são alguns dos temas que devem estar presentes hoje.

Veja também Justiça e partidos definem locais da ‘festa da vitória’ de governador e presidente em Campina; veja pontos

Mas há espaço ainda para alguma nova temática, ainda não discutida, que possa complicar a campanha do adversário na reta final da disputa?

Há quem acredite que sim…

Existindo ou não ‘balas de prata’, fato é que o debate de hoje será fundamental para o desfecho do pleito deste ano.

Os números deixados pelas urnas no primeiro turno e as pesquisas de intenção de votos nessa segunda etapa, sinalizando para um empate técnico entre João e Pedro, ampliam a importância do momento.

Sendo assim, preparem os cintos e não desliguem a TV após Travessia.

campanha

candidatos

candidaturas

Estado

João Azevêdo

paraíba

pedro cunha lima

segundo turno

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Pleno Poder

Debate entre candidatos ao Governo promovido pelas TVs Paraíba e Cabo Branco será nesta quinta-feira

O programa terá início após a novela Travessia

Pleno Poder

Em mensagem ao Brasil, Papa Francisco pede que Nossa Senhora Aparecida livre país do “ódio” e da “intolerância”

Mensagem do Papa ocorreu durante a Audiência-Geral desta quarta-feira, no Vaticano

Pleno Poder

Pesquisa Ipec para governador da Paraíba será divulgada no sábado

A pesquisa está sendo realizada entre os dias 23 e 29 de outubro de 2022

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter