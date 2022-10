Juliette divulga trecho e data de lançamento de 'França', sua nova música

Compartilhe















Juliette Freire divulgou, nesta quarta-feira (26), um trecho de sua nova música ‘França’, que será lançada nesta sexta-feira (28). A canção tem parceria com Xamã, L7NNON e Papatinho.

Dia 28/10 tem o lançamento de “França”, heinn?! Um trechinho da letra só pra vocês já irem aprendendo 🇫🇷❤️ pic.twitter.com/HIauuo1unH

— Juliette (@juliette) October 25, 2022

Com melodia calma e clima praieiro, no trecho divulgado, a cantora paraibana se declara para um “menino bonito, com cara de galã”. Ela continua dizendo:”você sabe que no fundo eu sou fã até do jeito que você me irrita”.

A música chega acompanhada de um clipe que foi gravado no final do mês de setembro, no Rio de Janeiro.

