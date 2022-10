UEPB vai oferecer 6.288 vagas no Sisu 2023

Compartilhe















O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) aprovou a adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para os períodos letivos 2023.1 e 2023.2. A reunião organizada pelo conselho também fixou o quantitativo de vagas em 6.288, além de estabelecer os pesos e notas mínimas para ingresso nos cursos de graduação da UEPB nos próximos semestres. A principal diferença na resolução deste ano está na mudança de estabelecer o Sistema de Seleção Unificada para ambas as entradas – semestre 2023.1 e 2023.2. A reunião foi presidida pela reitora Celia Regina Diniz, com participação da vice-reitora, Ivonildes Fonseca, e dos demais conselheiros. A adesão foi aprovada por unanimidade entre os conselheiros. Para ingresso na UEPB, os estudantes devem utilizar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2022, o Enem será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro dia de provas, os participantes irão responder questões objetivas de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, além da redação. Já no segundo dia, uma semana depois, vão responder questões sobre ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Mais de 3 milhões de pessoas irão realizar o exame em todos os estados e o Distrito Federal. Veja também Podcast Lá Vem o Enem: 2022 celebra aniversário de obras literárias necessárias para o Brasil

