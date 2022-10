Com mais de 60 denúncias, Paraíba lidera ranking de assédio eleitoral no Nordeste

Compartilhe















A Paraíba é o estado com mais notificações de assédio eleitoral do Nordeste, registrando mais de 60 denúncias. Os dados foram divulgados durante entrevista coletiva com representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT-PB), nesta quarta-feira (26).

Apenas nos últimos quatro dias, foram registradas mais de 20 novas denúncias. No último sábado (22), 40 notificações já haviam sido feitas.

As situações denunciadas aconteceram em pelo menos 40 empresas e órgão públicos em todo o território paraibano. E em razão do alto número de registros, o órgão irá fazer um plantão no sábado (29) e domingo (30) para atender os trabalhadores e continuar recebendo as denúncias.

Segundo Eduardo Varandas, procurador do Trabalho, lutar por eleições limpas, legítimas e sem opressão não é apenas uma obrigação do Ministério Público do Trabalho, é um dever da sociedade inteira.“Se tiver algum tipo de prova durante o momento da denúncia, a gente pede que seja apresentada e anexada, mas que não é condição para denunciar. Nós garantimos o sigilo da denúncia.”, informou o procurador.

O atendimento acontecerá em todas as unidades do MPT na Paraíba e em outros estados do país.

O que é assédio eleitoral e como denunciar

Conforme o MPT, o assédio eleitoral no trabalho acontece por meio de ameaças, constrangimentos ou até com oferta de benefícios financeiros com o objetivo de induzir ou obrigar trabalhadores a votarem ou não votarem em candidatos nas eleições.

Eduardo Varandas, procurador do trabalho, orienta que quem foi vítima ou soube de algum tipo de assédio eleitoral, deve encaminhar a prova ao MPT. A denúncia pode ser feitas no site do órgão ministerial.

Essa denúncia pode ser feita de forma sigilosa ou anônima. Anônima é quando o trabalhador não quer revelar a identidade. Sigilosa é quando ele revela a identidade, mas pede que ela seja preservada.

Assédio eleitoral na Paraíba

MPT-PB

