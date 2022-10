William De Mattia detalha perfil de jogadores mapeados pelo Treze

Compartilhe















Desde abril sem disputar uma partida oficial, a torcida do Treze vive a expectativa pela volta do clube aos gramados. Para a próxima temporada, a equipe já tem se mexido nos bastidores, como conta o treinador William De Mattia. Com a montagem do elenco sendo feita, o técnico revela o perfil dos jogadores para o Galo: rápidos e de bastante vigor físico.

Nós estamos estudando muito o Paraibano. É um campeonato de muita velocidade. Os atletas precisam ter os quesitos físicos muito adequados: potência, velocidade e força. Precisamos estar preparados para todas as fases do jogo, como transições ofensivas e defensivas. Para ser uma equipe que goste de ter a bola em alguns momentos. Isso é muito importante. Temos convicção que vamos conseguir montar o grupo de atletas com todas essas características”, conta.

Trabalhando à distância, o técnico já tem prazo para chegar à Paraíba: os primeiros dias de novembro. De acordo com ele, alguns detalhes ainda precisam ser firmados para definir a ida para Campina Grande, como ter a certeza se o Treze jogará ou não a pré-Copa do Nordeste.

Estamos trabalhando muito nos bastidores do Treze nesse momento. A nossa previsão de chegada a Campina Grande é após a definição da data de apresentação, com uma semana antes. Estamos esperando alguma coisa da pré-Copa do Nordeste para definirmos a apresentação. Mas provavelmente na primeira quinzena de novembro devemos estar chegando em Campina Grande”, concluiu.

