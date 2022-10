Rodada #4 do Paraibano Feminino inicia nesta quarta com dois jogos válidos pelo Grupo A

Compartilhe















O pontapé inicial na rodada #4 do Campeonato Paraibano Feminino de Futebol será dado nesta quarta-feira com dois jogos válidos pelo Grupo A. Mixto-PB e Botafogo-PB se enfrentam no Wilsão, em João Pessoa, às 10h, enquanto Serrano-PB e Ponte Preta-PB duelam na Vila Olímpica Plínio Lemos, em Campina Grande, às 19h.

No Wilsão, o Botafogo-PB fará o seu terceiro jogo em todo o Paraibano Feminino de 2022. No jogo de estreia das Belas do Belo, a equipe derrotou a Portuguesa-PB pelo placar de 7 a 0. Na última rodada, a vitória foi diante do Serrano-PB, por 8 a 0. Agora, as Belas do Belo enfrentam o Mixto-PB em jogo que pode colocar a equipe da Maravilha do Contorno na ponta do Grupo A. O próprio Mixto-PB segue na cola do Botafogo-PB na tabela — duas vitórias em duas partidas. A diferença das equipes é apenas no saldo de gols, já que o Alvinegro da Estrela Vermelha tem cinco tentos de saldo a mais. A bola rola às 10h, no Wilsão, em João Pessoa.

Já às 19h, a bola rola na Vila Olímpica Plínio Lemos, em Campina Grande, para Serrano-PB e Ponte Preta-PB. As duas equipes buscam reabilitação na competição estadual e tentam alcançar os líderes Botafogo-PB e Mixto. O Lobo soma três pontos em três jogos, enquanto as ponte-pretanas tem apenas um pontinho em duas partidas.

Classificação do Grupo A

Botafogo-PB – 6 pontos (2j | 2v | 15sg)

Mixto-PB – 6 pontos (2j | 2v | 10sg)

Serrano-PB – 3 pontos (3j | 1v | -8sg)

Ponte Preta-PB – 1 ponto (2j | 0v | -7sg)

Portuguesa-PB – 1 ponto (3j | 0v | -10)

