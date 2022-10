Compartilhe















O episódio desta segunda-feira (24) do ‘Lá Vem o Enem’ fala sobre o aniversário de obras literárias necessárias para o Brasil. Na roda de conversa, a jornalista Ana Beatriz Rocha recebeu a professora de literatura Ana Paula Carvalho e o professor de história Rafael Virginio.

>>> Podcast Lá Vem o Enem: 2022 celebra aniversário de obras literárias necessárias para o Brasil

Este ano é um marco na literatura brasileira, sabendo da importância sociocultural de nossas obras, é um marco também na história política de nosso país.

Numa lista modéstia temos três momentos importantes:

Em 2022 se completa 110 anos do lançamento do livro “EU”, única obra publicada por Augusto dos Anjos. O poeta paraibano marcou a literatura com suas reflexões intensas e influência de múltiplos pensamentos.

Outra obra quase centenária é ‘Menino de Engenho’, de José Lins do Rego, outro paraibano fundamental, que ficou conhecido por seus escritos políticos.

Além disso, se vivo Jorge Amado completaria 110 anos em 2022. O baiano usou a escrita para denunciar as desigualdades sociais e exaltar o Nordeste.

O podcast é disponibilizado no site da CBN João Pessoa e no perfil do Lá Vem o Enem nas plataformas Spotify e Deezer.

Sobre o Lá Vem o Enem

Presente na TV, no rádio e no digital, convergindo sete veículos da Rede Paraíba, o Lá Vem o Enem é o maior projeto de comunicação regional focado na preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio.

Veja também Inscrições para o Enem PPL 2022 são prorrogadas até 26 de outubro

O carro-chefe do Lá Vem o Enem é o Bom Dia Paraíba, programa que tradicionalmente exibe o quadro às segundas-feiras. No telejornal, Ana Beatriz visita escolas, conversa com professores e aborda os mais variados assuntos.

Já no rádio, o super projeto conta com pílulas informativas, que são veiculadas todos os dias nos intervalos da CBN João Pessoa, CBN Campina Grande e Cabo Branco FM.

Ainda na rádio, o projeto possui um podcast exclusivo sobre atualidades, com importantes conversas com professores e especialistas sobre os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Além do site oficial da CBN Paraíba, o podcast está no Spotify, Deezer e Google Podcasts.

No digital, os usuários do Lá Vem o Enem têm à disposição as editorias especiais no g1 Paraíba e no Jornal da Paraíba. Além das informações factuais, é possível conferir videoaulas e simulados, além da plataforma gratuita de correção de redações. Nas redes sociais, os interessados podem acompanhar o super projeto no perfil @lavemoenem no Instagram e no canal no Telegram.

Lá Vem o Enem

Literatura

podcast

Iara Alves

Jornalista e mestra em jornalismo. Apaixonada por verso e prosa. Vejo poesia em tudo e enxergo quase tudo em forma de poesia. Amo, respiro e vivo o NORDESTE.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Lá Vem o Enem

Inep libera cartão de inscrição com locais de prova do Enem 2022

Ao todo, de acordo com o Inep 125.483 pessoas estão inscritas para as provas deste ano na Paraíba. Provas do Enem acontecem no mês de novembro.

Lá Vem o Enem

Enem 2022: veja dicas para uma redação nota mil

Prova de produção textual será feita no primeiro dia de provas, em 13 de novembro.

Lá Vem o Enem

Inscrições para o Enem PPL 2022 são prorrogadas até 26 de outubro

Retificação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (21).

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter