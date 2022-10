Torcedor do Botafogo-PB, Bruno Paraíba crê em acesso à Série B em 2023

Compartilhe















Atualmente defendendo as cores do Ventforet Kofu, do Japão, o centroavante Bruno Paraíba não tem deixado de acompanhar o Botafogo-PB. O atacante acredita que a campanha melancólica feita na reta final da Série C de 2022 deve ser esquecida e que, segundo ele, um novo projeto pode ser o suficiente para garantir o acesso do Belo na Segundona.

Bruno Paraíba já passou por diversos clubes em todo o estado, como CSP, Miramar, Paraíba (atual Serra Branca), Nacional de Patos e São Paulo Crystal. Mas nunca jogou no Botafogo-PB. Ainda assim, o jogador conta que sempre acompanhou o Alvinegro da Estrela Vermelha e que inclusive era torcedor de arquibancada.

Como a maioria das pessoas próximas de mim sabem, eu era torcedor do Botafogo-PB. Eu ia até para os estádios acompanhar o clube. Tenho um carinho enorme pelo Belo. Quem sabe um dia eu posso estar vestindo essa camisa maravilhosa”, disse.

Para a próxima temporada, Bruno Paraíba já deixou a receita para o Botafogo-PB: não pode repetir os erros de 2022. De acordo com o centroavante, um novo projeto é o que pode ser suficiente, depois de tanta luta, para garantir o acesso da equipe de João Pessoa à tão sonhada Série B.

Eu acompanhei o Botafogo-PB na Série C, que não conseguiu se classificar por pouco. Deu mole na reta final. Mas agora é bola para frente. Novo ano e um novo projeto. Se Deus quiser o Botafogo-PB sobe”, concluiu.

Botafogo-PB elege o seu presidente neste domingo, e Alexandre Cavalcanti é candidato único

botafogo-pb

Bruno Paraíba

série b

série c

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

