Feriadão, pesquisa Ipec e propostas de emprego são os destaques da semana

Compartilhe















A informação de que o Dia do Servidor foi transferido de data e, por causa disso, os servidores do Governo da Paraíba terão cinco dias de folga seguidas, foi considerada pelos leitores do Jornal da Paraíba a notícia mais importante da semana. A consulta foi feita pelas redes sociais do portal e reflete a opinião das pessoas que responderam à consulta. Para 86% dos leitores, essa foi a notícia mais importante.

>>> Dia do Servidor é transferido e funcionários do estado terão 5 dias de folga na Paraíba

Em segundo lugar, ficaram duas notícias, ambas com 85% dos votos. Trata-se da pesquisa Ipec para o Governo da Paraíba, que aponta João Azevêdo com 47% das intenções de votos e Pedro Cunha Lima com 42%. Com o mesmo percentual, aparece a notícia de que uma rede de fest food está com 22 vagas de emprego abertas para João Pessoa.

Veja também Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em Campina Grande nesta sexta (21)

>>> Pesquisa Ipec: João Azevêdo tem 47% e Pedro Cunha Lima 42%; os dois estão tecnicamente

>>> Rede de fast food abre 22 vagas de emprego em João Pessoa

Foi destaque ainda nessa semana a informação de que 38,8% dos 36 deputados estaduais eleitos têm patrimônios milionários. Essa notícia foi considerada a mais importante para 74% dos eleitores que votaram na consulta.

>>> Dos 36 deputados estaduais eleitos na Paraíba, 38,8% têm patrimônios milionários; veja lista

Por fim, futevol paraibano. Para 58% dos internautas, o destaque mesmo foi a informação de que três jogadores estão sendo analisados como possíveis reforços para o Botafogo-PB na temporada de 2023.

>>> Confira três jogadores ventilados como possíveis reforços do Botafogo-PB para 2023

Os dados não têm vaalor científico e representam a opinião dos leitores que acompanham o Jornal da Paraíba nas redes sociais.

destaques da semana

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Notícias

Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em Campina Grande nesta sexta (21)

No momento da vacinação, é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identificação pessoal e o cartão de vacinação.

Economia

Três supermercados de João Pessoa são autuados por venda de produtos vencidos

Operação de fiscalização é realizada pelo Procon-JP até esta sexta-feira (21).

Notícias

‘Adão Negro’ estreia nos cinemas da Paraíba

Personagem é baseado nos quadrinhos da DC e interpretado por Dwayne Johnson.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter