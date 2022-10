Direito de resposta: Wallber posta documento que comprova que publicou "fake news" contra governador

Compartilhe















O deputado estadual reeleito Wallber Virgolino (PL) publicou em uma de suas redes sociais um documento assinado por Sandro Targino, Consultor Legislativo do governador João Azevêdo (PSB), que comprova que publicou uma fake news contra o gestor.

A postagem foi o direito de reposta que o deputado foi obrigado a publicizar para não ter que pagar uma multa de cerca de R$ 15 mil.

A decisão que o obrigou a se retratar foi do desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, semana passada

Justiça manda Wallber publicar direito de resposta de João Azevêdo; parlamentar divulgou “fake news”

O parlamentar publicou a informação falsa de que o governador teria assinado um decreto “para instituição da construção de banheiros unissex em todas as escolas públicas do Estado”.

View this post on Instagram

A post shared by Walber Virgolino (@walbervirgolino)

O decreto governamental nunca existiu e é isso que diz o documento assinado pelo consultor do governo e em destaque nas redes sociais de Wallber.

Na postagem, o parlamentar marca o desembargador, o consultor e o advogado da Coligação ‘Juntos pela Paraíba’, Marcelo Weick.

Cumprindo integralmente a decisão proferida do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba”. Segundo o jurídico da coligação, a publicação está correta, mas não é a determinada na Representação, diz Wallber na legenda.

O direito de resposta vai ficar no perfil do deputado por no mínimo quatro dias e se a notícia falsa foi impulsionada, a retratação também deverá ter o mesmo tratamento.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

