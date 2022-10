Depois de 1º turno gelado, João e Pedro partem para 'tudo ou nada' em propaganda eleitoral

Compartilhe















A disputa esquentou entre João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB) no segundo turno. E não apenas pelo empate técnico nas intenções de voto, indicado pela pesquisa Ipec. Mas também quanto à temperatura das inserções da propaganda eleitoral. As duas campanhas têm investido, nos últimos dias, em peças com conteúdos mais duros.

O candidato à reeleição, João Azevêdo, abriu a série. Fez uma associação de seu concorrente ao pai, o ex-senador Cássio Cunha Lima, vinculando os dois a um passado que classifica como de ‘atraso’.

Pedro revidou. Passou a explorar a Operação Calvário, que apurou desvios milionários na saúde pública estadual, fazendo a associação com a candidatura do socialista.

Depois, questionou Azevêdo com relação a precatórios.

João respondeu com uma inserção que tenta trazer o adversário para o debate da Calvário, citando a participação de um ex-sócio de Pedro no suposto esquema.

Os dois repetem a mesma tese nas peças: argumentam que foram atacados.

O tom mais ácido das campanhas já era esperado. O afunilamento do processo eleitoral e as pesquisas recentes, que revelam uma proximidade entre os dois, acabam contribuindo para isso.

Veja também Desembargador suspende decisão que liberava venda de bebidas no Amigão, em Campina Grande

As críticas duras, felizmente, estão bem distantes do debate ‘fora das quatro linhas’ que tem sido travado em âmbito nacional.

Por aqui ainda há espaço para a discussão de propostas e de resultados administrativos. Em Brasília, há tempos essas questões desapareceram do roteiro e deram espaço a uma corrida desenfreada de propagação de ‘fake news’ e insinuações absurdas.

Tomara que João e Pedro não percorram o mesmo caminho na última semana. Os paraibanos, já torpedeados com o baixo nível da campanha nacional, não merecem.

campanha

candidatos

candidaturas

Eleição

Estado

guia eleitoral

inserções

paraíba

propaganda eleitoral

segundo turno

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

