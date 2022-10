Pesquisa Ipec na Paraíba: confira todos os números divulgados sobre o 2º turno 

Compartilhe















O Ipec divulgou, na quinta-feira (20), a primeira pesquisa sobre o segundo turno das Eleições 2022 na Paraíba. O instituto levantou as intenções de voto para governado e para presidente da República entre os eleitores do estado. A pesquisa também trouxe as avaliações das gestões do governador João Azevêdo (PSB) e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira abaixo todos os números da pesquisa encomendada pela TV Cabo Branco.

Intenções de voto e outros números

>>Ipec mostra disputa acirrada na Paraíba: João tem 47% dos votos totais; Pedro, 42%

>> Expectativa de vitória: 57% acham que João será o governador, diz Ipec

>>João Azevêdo tem 34% de rejeição e Pedro Cunha Lima aparece com 27%, diz Ipec

>> Ipec: avaliação do governo João Azevêdo é boa ou ótima para 41% dos eleitores

>> 13% decidiram voto para governo da Paraíba no dia da eleição

>>Na Paraíba: Lula tem 64% das intenções de voto no segundo turno; Bolsonaro fica com 30%

Veja também Veja a agenda dos candidatos ao governo da PB nesta quinta (20)

>> Em João Pessoa, Lula tem 51% das intenções de voto e Bolsonaro tem 41%; no interior, petista chega a 68%

>> Pesquisa Ipec: 16% dos paraibanos admitem mudar voto para governador até eleição

Análises dos blogueiros do Jornal da Paraíba

>> Intenção de voto em João Pessoa eleva desempenho de Pedro; no interior, João supera adversário

>> Pesquisa Ipec aponta para disputa apertada e com resultado imprevisível na Paraíba

>>Pesquisa indica que estratégia de neutralidade de Pedro Cunha Lima é acertada

Dados da Pesquisa

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 18 e 20 de outubro em 36 municípios paraibanos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo PB-02083/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06722/2022.

Jhonathan Oliveira

Jornalista formado na UEPB. Editor web na Rede Paraíba de Comunicação e colunista da CBN-PB.

