João Pessoa promove 'Dia D' de vacinação contra poliomielite neste sábado (22)

O município de João Pessoa tem um ‘Dia ‘D’ de vacinação contra poliomielite neste sábado (22). A iniciativa também tem foco na multivacinação, com isso as salas de vacinas funcionarão até as 16h para que crianças e adolescentes menores de 15 anos posam atualizar a caderneta.

João Pessoa é o primeiro lugar no ranking das capitais no Brasil para a cobertura vacinal contra paralisia infantil, com 92,17% do público-alvo protegido, e planeja alcançar a meta determinada pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 95%.

Também serão ofertadas todas as vacinas que compõem o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunização (PNI), os imunizantes da Campanha de Influenza e Covid-19.

Para a vacinação é necessário que pais ou responsáveis levem o cartão de vacina da criança ou do adolescente, que será avaliado pelos profissionais de Saúde para determinar quais esquemas vacinais são necessários atualizar ou iniciar.

Para receber o imunizante da Poliomielite será avaliada a situação vacinal da criança menor de 1 ano de idade, considerando o esquema básico de vacinação com VIP (D1, D2 e D3), sendo atualizada a caderneta em caso de esquemas em atraso ou não iniciado. Já as crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade (4 anos 11 meses e 29 dias) que já receberam as três doses de VIP, deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP).

Confira os pontos de vacinação neste sábado (22):

Unidades de Saúde da Família (USF) – das 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (CMI) – das 8h às 16h

Mangabeira Shopping – das 8h às 16h

Ponto extra no Residencial Vieira Diniz – das 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família que funcionarão APENAS das 8h às 12h

USF Torre I

USF Alto do Mateus I

USF Alto do Mateus VI

USFNovais I

USF Mumbaba

Unidades de Saúde da Família que NÃO funcionarão

USF Integrada Nova Conquista

USF Integrada Jardim Planalto

USF Cruz das Armas IV

USF Integrada Rosa de Fátima

USF Alto 2

USF Ilha do Bispo

USF Matinha 1

USF Roger 3

USF Viver Bem

USF Novais VI

locais de vacinação em João Pessoa

Jornal da Paraíba

