Intenção de voto em João Pessoa eleva desempenho de Pedro; no interior, João supera adversário

A pesquisa Ipec, divulgada nesta quinta-feira (20) pelas Tvs Cabo Branco e Paraíba, com cenário de segundo turno no estado, revelou que as intenções de voto de Pedro Cunha Lima (PSDB), em João Pessoa, elevam o desempenho dele na corrida eleitoral.

Pedro disputa a vaga de governador com o candidato à reeleição João Azevêdo (PSB), que tem sempre uma boa performance no interior.

A diferença é que a capital paraibana é o maior colégio eleitoral do estado. Então, 1 ponto percentual vale muitos votos, quando comparado às cidades com menos eleitores.

Vamos aos exemplos. De acordo com o Ipec, no recorte espontâneo para governador, João tem 35% das intenções de voto na capital e sobe para 42% no interior.

Mas Pedro, em João Pessoa, supera o adversário. Fica 43% das intenções de voto. No interior o tucano cai para 32%. Veja quadro completo abaixo.

Estimulada

No recorte estimulado, a mesma vantagem de Pedro na capital. O candidato do PSDB chega a 52% das intenções de voto em João Pessoa e cai para 40% no interior (com certeza, Campina deve turbinar esse 40%). Vale ressaltar que, na pesquisa, não há um recorte específico de votação em CG.

Por outro lado, Azevêdo abre uma vantagem com folga no interior, 49%. Mas perde na capital. Fica com 38%. Um diferença para menos de 14 pontos percentuais em relação a Pedro.

Outros números que reforçam a necessidade do atual governador melhorar o desempenho na capital podem ser visto na tabela de rejeição e potencial de voto.

Abaixo a tabela completa, mas é possível observar na frase “Não votaria nele de jeito nenhum para governador da Paraíba”, que Azevêdo tem uma rejeição bem superior na capital 42%; e bem menor no interior, 31%. Na capital 29% com certeza votam nele e no interior chega a 38%. Veja:

Veja também Campanha pressiona prefeito a liberar transporte gratuito em João Pessoa no 2º turno

Potencial de voto e rejeição

No caso de Pedro, na capital, 38% votariam nele e essa porcentagem cai para 33 no interior (mesmo com CG que deve puxar a média, se levarmos em conta a votação do primeiro turno).

Na capital, 30% dizem que não votam nele e no interior 26%.

Em resumo, como na capital está o maior número de eleitores, João Azevêdo e seu grupo, incluído o prefeito Cícero Lucena e os vereadores da base, terão que trabalhar o voto no maior colégio eleitoral do estado.

Por outro lado, Pedro vai criar barreiras para isso. Para quem espera uma disputa tranquila, é melhor apertar os cintos.

Pesquisa

Período de campo: A pesquisa foi realizada nos dias 18 a 20 de outubro de 2022. Tamanho da amostra: Foram entrevistados 800 votantes. Margem de Erro: A margem de erro máxima estimada é de 3 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. Nível de confiança: O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Solicitantes: Pesquisa contratada por TELEVISAO CABO BRANCO LTDA / TV CABO BRANCO. Registro Eleitoral: Registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº PB‐02083/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR‐06722/2022.

