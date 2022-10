Pedro Cunha Lima diz que 'enxugar' gastos vai gerar recursos para obras

Compartilhe















O candidato do PSDB ao Governo da Paraíba, o deputado federal Pedro Cunha Lima, afirmou que o ‘enxugamento’ da máquina vai gerar recursos para obras como maternidade em Campina Grande e Trauma no Sertão. A declaração foi feita durante entrevista à TV Cabo Branco, nesta quarta-feira (19).

“A gente vai enxugar a máquina publica justamente para ter um saldo mais positivo. Alugueis de carros, o governo do estado gasta mais de R$ 200 milhões com alugéis de carros, a gente tem que fazer um corte para poder com esse saldo positivo elencar prioridades. A maternidade em Campina Grande é uma prioridade anbsoluta, o Isea não suprota mais fazer esse serviço sozinho sem ajuda do governo do estado, e o hospital de trauma do sertao também é uma prioridade absoluta. As pessoas sofrem muito por terem que se deslocar muitos quilômetros para terem acesso à saúde”, disse.

Rede de água e esgotos

Pedro Cunha Lima defendeu parcerias com o setor privado para ampliar a distribuição de água e cobertura de rede de esgotos na Paraíba, que atualmente é de 50%. “É evidente que a gente precisa de investimento privado, já que é necessário mais de R$ 11 bilhões para se alcançar essa meta”, afirmou. O candidato do PSDB detalhou um modelo que considera efetivo para a parceria. “Eu gosto muito de um modelo em particular que é fazer com que a empresa estatal, no nosso caso a Cagepa, cuide da parte ambiental, e um parceiro privado traga o investimento e cuide da distribuição de água”, explicou.

Redução de impostos

O candidato do PSDB ao governo do estado acredita que reduzir impostos para as empresas aumenta a produção e competitividade das empresas na Paraíba.

“Fazer um nivelamento com outros estados. É muito ruim quando a Paraíba cobra mais impostos do que os estados vizinhos”, disse. Quando você reduz a carga tributária, você dá competitividade e faz com que novos empreendimentos sejam possíveis, com isso aumenta a arrecadação”.

Papel de Cássio Cunha Lima

Ao ser questionado sobre a ligação com o pai, o ex-senador e ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima, do PSDB, Pedro respondeu que é preciso “quebrar esse retrovisor” para lidar com o presente e o futuro.

“Eu tenho muito orgulho de ser filho de Cássio. Ele tem uma trajetória de dedicação, pode governar o estado, mas o candidato agora sou eu. E o que eu digo é que a gente tem que quebrar esse retrovisor para poder lidar com o presente, e o que está por vir. A gente vai fazer um governo colaborativo, e assim como outros, meu pai vai também participar dessa gestão”.

