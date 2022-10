Grêmio inicia preparação para o jogo contra o Náutico, na Série B, sem Thaciano

Compartilhe















O Grêmio iniciou a preparação para o confronto de domingo, contra o Náutico, pela rodada #36 da Série B do Campeonato Brasileiro. Thaciano, que sentiu desconforto no último jogo do Tricolor Gaúcho, precisou fazer trabalhos na academia e não esteve no gramado com o grupo de Renato Portaluppi.

Ainda que o paraibano não tenha feito trabalhos com todo o elenco, o jogador deve embarcar para Pernambuco nesta sexta-feira e a tendência é que esteja disponível para o confronto contra o Náutico, em Recife. No último domingo, o meio-campista sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda e foi substituído.

Caso Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma não vençam as suas respectivas partidas na Série B, e o Grêmio ganhe, o Tricolor Gaúcho garante o acesso à Série A de 2023. A equipe está na vice-liderança da competição nacional com 58 pontos.

