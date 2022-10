Assista aos melhores momentos de Serra Branca x Confiança-PB, pela 2ª divisão do Paraibano

Compartilhe















O Serra Branca venceu o Confiança-PB por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira, abrindo uma das semifinais da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. A partida foi realizada no Estádio do Arruda, em Recife, com mando de campo do Carcará, e a volta será no próximo domingo, na Toca do Papão, em Sapé.

Assista abaixo aos melhores momentos

Confiança-PB

serra branca

