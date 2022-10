Preço da carne varia mais de R$ 42, em João Pessoa

Compartilhe















Uma pesquisa sobre o preço da carne, divulgada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP), nesta quarta-feira (19), identificou uma variação de até R$ 42,90 no quilo do filé bovino sem cordão, com preços entre R$ 45,00 e R$ 87,90, uma variação de 95,33%.

O órgão visitou 26 estabelecimentos entre supermercados e mercados públicos, nesta terça-feira (18), e reuniu preços de 96 tipos de carnes, entre bovina (em cortes, moída, e fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos).

A pesquisa completa está disponível no site do Procon-JP.

A pesquisa identificou uma diferença de 104,09%, no quilo da carne moída, que oscila entre R$ 22 e R$ 44,90, uma diferença de R$ 22,90. Também chamou atenção a diferença encontrada no quilo da picanha nacional, que foi de R$ 33, com preços entre R$ 35 e R$ 68; e no filé bovino com cordão, R$ 32,91, com preços entre R$ 32,99 e R$ 65,90.

Outras grandes diferenças foram registradas no quilo do contra-filé, R$ 25,99, com preços entre R$ 33 e R$ 58,99; e a bisteca bovina, R$ 18,99, com preços entre R$ 21,00 e R$ 39,99.

Já a variação no preço do quilo do frango chega a 97,92%. O levantamento registrou preços entre R$ 14,90 e R$ 29,49 na coxa e sobrecoxa; o filé de peito está oscilando entre R$ 21,99 e R$ 29,90. Com relação aos preços dos ovos, o Procon-JP encontrou a maior variação, 15,91%, na bandeja com 30 unidades do ovo branco, com preços entre R$ 19,99 e R$ 22,99.

