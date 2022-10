Deputado Bosco Carneiro anuncia apoio a Pedro

Compartilhe















O deputado estadual Bosco Carneiro, do Republicanos, anunciou hoje que passará a apoiar a candidatura de Pedro Cunha Lima (PSDB) no segundo turno. É o segundo do partido a abraçar o tucano. O primeiro foi Michel Henrique, desde o primeiro turno.

Jutay Menezes, que ensaiou declarar voto em Pedro, permanece uma incógnita.

No caso de Bosco ele esteve no palanque de João Azevêdo (PSB) no primeiro turno e disputou a reeleição, mas ficou de fora – com pouco mais de 21 mil votos.

O deputado tem uma atuação forte na região de Alagoa Grande. Com ele também anunciaram apoio a Pedro o vice-prefeito da cidade e o presidente da Câmara.

Veja também Bolsonarista, deputado Moacir Rodrigues não segue Romero e anuncia apoio a João

A mudança de rota de Bosco tem relação com a conjuntura local. Sem mandato a partir do próximo ano, ele optou por ficar em um palanque diferente do atual prefeito de Alagoa Grande, Doutor Sobrinho. O gestor apoia João Azevêdo.

adesão

apoio

bosco carneiro

campanha candidato

deputado

Estado

governador

governo do estado

paraíba

pedro cunha lima

segundo turno

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Pleno Poder

Luiz Couto não segue decisão do PT que declarou apoio a João Azevêdo

Petista foi eleito com mais de 54 mil votos e voltará ao Congresso Nacional

Pleno Poder

Na Paraíba: Justiça condena ex-prefeito por alugar ônibus de vereador para transporte escolar

O MP aponta um prejuízo ao erário de R$ 68 mil

Pleno Poder

Ipec divulga amanhã pesquisa de intenções de voto para governador da Paraíba

Pesquisa trará o cenário para o Governo do Estado após 15 dias do início do guia eleitoral no segundo turno

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter