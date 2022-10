Botafogo-PB vence a Portuguesa-PB por 7 a 0 na rodada #1 do Paraibano Feminino de Futebol

Compartilhe















A bola rolou na tarde deste domingo para Botafogo-PB e Portuguesa-PB, pela rodada de abertura do Campeonato Paraibano Feminino de Futebol. As Belas do Belo golearam pelo placar de 7 a 0. Com a vitória e o placar elástico o time Alvinegro de João Pessoa assumiu a liderança do Grupo A, com três pontos, ultrapassando o Mixto-PB no saldo de gols.

Botafogo-PB e Portuguesa-PB fizeram a única partida do domingo. As atuais vice-campeãs não tomaram conhecimento do time visitante e partiram para cima, fazendo três gols ainda no primeiro tempo, com Alexia abrindo o placar, e Rafaela Batista marcando duas vezes.

Veja também Botafogo-PB anunciará novos reforços para a próxima temporada nos próximos dias Botafogo-PB x Portuguesa-PB, Paraibano Feminino 2022 | Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB

Na segunda etapa nada de diminuir o ritmo. As Belas continuaram comandando as ações e balançaram as redes mais quatro vezes, com gols de Wille, Bianca e Verônica, que também marcou duas vezes.

O fechamento da rodada será na segunda-feira, às 10h, quando Internacional-PB e VF4 duelarão na Vila Olímpica Parahyba pelo Grupo B. Kashima e Ponte Preta são as duas equipes que estão folgando nesta primeira rodada.

belas do belo

botafogo-pb

campeonato paraibano feminino

Portuguesa-PB

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Botafogo-PB

Botafogo-PB anunciará novos reforços para a próxima temporada nos próximos dias

Sem revelar nomes, o presidente Alexandre Cavalcanti afirmou que os jogadores serão anunciados nos próximos dias.

Botafogo-PB

Botafogo-PB analisa a contratação do atacante Érico Júnior, que jogou em 2017 no Treze

No Galo, o jogador atuou nove vezes e marcou apenas um gol. Em 2022, foram 31 jogos e nenhuma rede balançada.

Botafogo-PB

Alexandre Cavalcanti afirma que será candidato à reeleição no Botafogo-PB

Atual presidente do Belo evitou falar sobre o assunto por um tempo, mas acabou confirmando que tentará mais um mandato à frente do clube.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter