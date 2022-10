Novos títulos eleitorais podem ser solicitados a partir novembro

Compartilhe















Após fechamento do casdatro eleitoral, a solicitação de novos títulos de eleitor estará reaberta a partir de 8 de novembro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população teve até 4 de maio deste ano para tirar, transferir ou revisar o título de eleitor na plataforma Título Net para participar das Eleições 2022.

Os eleitores que irão pedir o título de eleitor pela primeira vez só poderão solicitar o serviço a partir do dia 8 de novembro, quando a plataforma Título Net for reestabelecida.

Além da emissão de título, outros serviços também estarão disponíveis a partir do dia 8 do próximo mês. O prazo também vale para solicitar a correção dos dados cadastrais do título de eleitor no Título Net, como alterar o endereço residencial, trocar local de votação para dentro e fora do país e incluir o nome social no documento.

A regularização do título de eleitor cancelado ou suspenso também só poderá ser feita a partir do dia 8 de novembro.

Durante o fechamento do cadastro eleitoral, até o dia 8 de novembro, se o eleitor precisar regularizar passaporte ou CPF, solicitar diploma, fazer matrícula em universidade ou outra instituição de ensino, entre outros serviços, poderá solicitar a emissão de uma certidão circunstanciada.

O documento serve para atestar a impossibilidade de regularizar a situação na Justiça Eleitoral em razão do período de fechamento do cadastro. A certidão circunstanciada vale até a reabertura do cadastro eleitoral. Após as eleições, quando o cadastro for reaberto, a pessoa deverá procurar a Justiça Eleitoral para resolver as pendências e regularizar a situação.

Para emitir a certidão circunstanciada, é necessário entrar em contato com o cartório eleitoral da sua cidade por e-mail ou WhatsApp e se informar sobre a emissão.

EMITIR TÍTULO DE ELEITOR

