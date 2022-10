Feira de Empregabilidade Inclusiva acontece na próxima segunda-feira em Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

Órgãos público e empresas locais disponibilizam serviços de apoio e qualificação profissional para pessoas com deficiência

Em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, em parceria com a Gerência da Pessoa com Deficiência realizará, na próxima segunda-feira, 17, a Feira de Empregabilidade Inclusiva. A programação oferece atividades de 8h às 16h, no auditório do Sine Municipal.

O objetivo da Feira é promover a conscientização sobre a qualidade de vida e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência física, incluindo o direito ao trabalho. Na ocasião, o Sine Municipal oferece atualização cadastral; novo cadastramento; consulta ao Seguro Desemprego, recebimento de currículos e orientações sobre vagas disponíveis, além da intermediação com empresas parceiras.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), a partir do Cadúnico estará presente prestando serviços e informações sobre Auxílio Emergencial exclusivo para PCD ‘s, Auxílio inclusão e atualização do Cadastro no Cad único. O Instituto de Formação Profissional (IFP) e o Centro de Integração e Educação Profissional (CIEP) oferecem respectivamente uma série de Cursos Profissionalizantes e a capacitação: “Noções Básicas de Informática”.

O evento acontecerá de forma presencial, no auditório do Sine-CG, localizado na Rua Santa Clara SN, Centro. Para mais informações sobre este e outros assuntos que se relacionam com o Sine-CG, está disponível o telefone: (83)3343-1486 e o instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Codecom