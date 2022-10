Milton Cabral, ex-governador da Paraíba, morre aos 101 anos

Compartilhe















Morreu na manhã deste sábado (15) Milton Cabral, ex-governador da Paraíba, aos 101 anos de idade. Ele morreu em sua casa, de causas naturais, às 9h, no Rio de Janeiro. O velório de Milton será realizado no domingo (16), na capital carioca, ainda sem local e horário definido. Milton deixa esposa e três filhas.

Milton Bezerra Cabral nasceu na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba, e era filho de Severino Cabral, ex-prefeito de Campina Grande. Ele governou o Estado da Paraíba por nove meses, entre 1986 e 1987, quando foi eleito pela Assembleia Legislativa depois da renúncia de Wilson Braga.

Antes de ser governador, Milton Cabral foi deputado federal pela Paraíba, eleito em 1962, e senador, eleito em 1970. Após encerrar a carreira política, Milton Cabral se dedicou à área empresarial, com passagens pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Em 2015, Milton Cabral recebeu a mais alta comenda concedida pelo Poder Legislativo do estado, a Medalha Epitácio Pessoa. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), em João Pessoa, e contou com a presença do ex-governador e de outros nomes da política paraibana.

Em nota, o Governo do Estado da Paraíba lamentou a morte do ex-governador Milton Cabral e “se solidariza com familiares e amigos neste momento de perda inestimável”. A nota divulgada pelo Governo do Estado ainda relembrou a carreira política do ex-político e rememorou o período o qual Milton foi governador da Paraíba.

