Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 23 milhões

O sorteio da Mega-Sena realizado na noite de quinta-feira (13) não teve acertadores das seis dezenas do concurso 2528. As dezenas sorteadas foram: 04 – 15 – 22 – 53 – 56 – 60. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo concurso, que será realizado no sábado (15), terá o sorteio de um prêmio acumulado de R$ 23 milhões.

A quina teve 64 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 52.828,97. A quadra teve 4.684 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 1.031,18.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

