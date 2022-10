2ª divisão do Paraibano definirá os dois primeiros semifinalistas neste sábado

Compartilhe















Os dois primeiros semifinalistas da 2ª divisão do Campeonato Paraibano serão conhecidos neste sábado. Às 10h, Femar e Picuiense se enfrentam na Toca do Papão. Já às 15h é a vez de Queimadense e Perilima rolarem a bola em Sapé. No domingo, outras duas partidas definirão os outros dois classificados para a próxima fase.

Femar x Picuiense

Femar e Picuiense empataram no jogo de ida, na última quarta-feira, em 1 a 1. Caso as duas equipes voltem a empatar, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Qualquer vitória de um dos dois clubes colocará um deles nas semifinais da competição estadual.

Queimadense x Perilima

A Perilima largou com vantagem no jogo de ida, na quarta-feira, ao vencer a Queimadense por 1 a 0. Com isso, um empate é o suficiente para garantir a equipe de Campina Grande na próxima fase. Já para o time comandado por Hélio Cabral, uma vitória com um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Em caso de vitória do clube de Queimadas por mais de dois gols, a equipe elimina a Perilima e avança de fase.

Complemento da rodada:

16.out | 10h | Serra Branca x Desportiva Guarabira (Toca do Papão)

16.out | 15h | Confiança-PB x Sabugy (Toca do Papão)

Veja também Confiança-PB faz 2 a 1 no Sabugy e abre vantagem na 2ª divisão do Paraibano

2ª divisão do Paraibano

Femar

perilima

picuiense

Queimadense

toca do papão

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Esportes

Hulk inicia processo de transição e pode ser novidade do Atlético-MG contra o Flamengo

Atacante paraibano ainda é monitorado de perto pelo departamento médico do Galo por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Ainda assim, há a possibilidade de ele começar jogando contra o Mengão, no sábado.

Esportes

Confiança-PB faz 2 a 1 no Sabugy e abre vantagem na 2ª divisão do Paraibano

Empate no próximo domingo, às 15h, na Toca do Papão, é o suficiente para carimbar o Bicho Papão nas semifinais da competição.

Esportes

2ª divisão segue na Toca do Papão após Ministério Público da Paraíba manter Almeidão e Amigão vetados

Organismo público entende que as duas praças esportivas só poderão receber jogos quando forem totalmente regularizados.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter