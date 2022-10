Um mês para o Enem 2022: o que você precisa saber sobre o exame

Compartilhe















Falta exatamente um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Ao todo, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 125.483 pessoas estão inscritas para as provas deste ano na Paraíba.

Como nas duas últimas edições, o Enem 2022 terá a versão impressa e a versão digital. Do total de 3.396.597 inscritos no país, 3.331.566 farão a prova em papel, e 65.066, em computador. Os participantes receberão informações sobre a inscrição e sobre os locais de prova através do cartão de confirmação da inscrição, que poderá ser acessado na internet. O cartão ainda será divulgado pelo Inep.

>>> LEIA TAMBÉM: Lá Vem o Enem 2022 lança terceiro tema para correção gratuita de redações

Os participantes do Enem farão provas de linguagens, ciências humanas e redação no primeiro dia de aplicação. Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para resolver as questões. No segundo dia de aplicação, resolverão questões de matemática e de ciências da natureza, em 5 horas de aplicação. As provas serão objetivas, com exceção da redação, que deverá ser escrita a mão, tanto na versão impressa quanto na versão digital.

Veja também Lá Vem o Enem 2022 lança terceiro tema para correção gratuita de redações

O Enem oferecerá recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social para participantes que fizeram as devidas solicitações. Entre os atendimentos disponíveis estão prova em braile, tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), videoprova em Libras (vídeo com a tradução de itens em Libras) e prova com letra ampliada.

Veja o calendário do Enem 2022

Cartão da Inscrição: após o dia 15 de outubro;

Provas: 13 e 20 de novembro;

Gabarito: 24 de novembro;

Cartão da Inscrição (novos inscritos e PPL): após o dia 6 de dezembro;

Aplicação das Provas (novos inscritos e PPL): 9 e 16 de janeiro;

Gabarito: 20 de janeiro;

Resultado: data a definir.

Confira os horários de provas (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

enem

Enem 2022

provas do enem

um mês

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Lá Vem o Enem

Lá Vem o Enem 2022 lança terceiro tema para correção gratuita de redações

Alunos podem acessar plataforma e enviar texto dissertativo-argumentativo sobre “Sociedade de consumo e os impactos para o meio ambiente”.

Lá Vem o Enem

UFCG oferece 795 vagas remanescentes do Sisu 2022.1; veja como se inscrever

Inscrições poderão ser feitas entre a quinta (13) e a quarta (14), no site da Comprov.

Lá Vem o Enem

UFPB abre 100 vagas para curso de Direito em Santa Rita

Seleção dos candidatos será feita por meio da nota do Enem.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter