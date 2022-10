João Pessoa vacina contra Covid-19, influenza e poliomielite nesta sexta-feira (14)

Compartilhe















João Pessoa segue ofertando as vacinas contra Covid-19, Influenza e Poliomielite nesta sexta-feira (14). Além dos imunizantes da campanha, demais vacinas do calendário nacional estão disponíveis na rede de saúde da capital paraibana.

As vacinas estão sendo administrada a partir das 8h nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais e no Centro Municipal de Imunização (Torre). O Shopping Mangabeira funciona vacina contra Covid-19 e Poliomielite no período das 13h às 22h.

Como parte das comemorações da Semana das Crianças, a Secretaria Municipal de Saúde também mantém postos nesta sexta na Praia da Penha e no Parque Arruda Câmara, das 13h às 18h.

Vacinação contra Covid-19

Podem receber as vacinas contra a Covid-19 o público a partir de três anos de idade (1ª dose); além das segundas doses da Coronavac (28 dias após a primeira), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen. As vacinas Coronavac estarão sendo ofertadas em 10 unidades de saúde de referência, para quem tem a necessidade de tomar a segunda dose.

Já a terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose), aos imunossuprimidos (28 dias) e aos trabalhadores de saúde (120 dias). Já a quarta dose é voltada ao público a partir de 30 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias.

Documentos necessários

Os responsáveis pelas crianças de 3 a 11 anos devem levar Cartão SUS ou CPF, além de um comprovante de residência de João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Locais para tomar a 2ª dose com o imunizante Coronavac nesta sexta-feira (14):

Horários: 8h às 11h e das 12h às 16h

Distrito Sanitário I

USF Cruz das Armas I

USF Verde Vida

Distrito Sanitário II

USF Mudança de Vida

USF Estação Saúde

Distrito Sanitário III

USF Nova Aliança (funcionando na Rua Otília Ferreira de Lima, nº 124 – Mangabeira VI)

Distrito Sanitário IV

USF Alto do Céu Integrada

USF Matinhas / Paulo Afonso

Distrito Sanitário V

USF Bancários

USF Bessa

Postos de vacinação para demais imunizantes:

Crianças a partir dos 3 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Veja também João Pessoa vacina contra Covid-19 e poliomielite nesta quinta-feira (13)

Crianças a partir dos 5 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

Crianças de 6 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

Salas de vacinas nas USFs – 8h às 11h (com exceção das USFs Vieira Diniz, Novais VI, Mandacaru VII, Mandacaru VIII, Ilha do Bispo, Timbó I, Água Fria, Rosa de Fátima, Jardim Planalto e Alto do Céu)

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Coronavac (28 dias), Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs – 8h às 11h

Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h (com exceção das USFs Vieira Diniz, Novais VI, Mandacaru VII, Mandacaru VIII, Ilha do Bispo, Timbó I, Água Fria, Rosa de Fátima, Jardim Planalto e Alto do Céu)

Praia da Penha – 13h às 18h

Todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação

Poliomielite

Influenza

Covid-19

1ª dose: 3+

2ª dose: 3+

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Parque Arruda Câmara (Bica) – 13h às 18h

Todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação

Poliomielite

Influenza

Covid-19

1ª dose: 3+

2ª dose: 3+

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

locais de vacinação em João Pessoa

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Saúde

Paraíba é o primeiro estado a alcançar a meta da campanha de vacinação de Poliomielite no Brasil

Estado ainda possui 39 municípios abaixo da meta de vacinação.

Saúde

Quase 40 cidades da Paraíba não atingiram meta de vacinação contra poliomielite

Campanha de vacinação foi prorrogada até 31 de outubro.

Saúde

João Pessoa vacina contra Covid-19 e poliomielite nesta quinta-feira (13)

Também serão disponibilizadas as vacinas contra influenza e do calendário nacional de vacinação.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter