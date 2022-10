Dia de Nossa Senhora Aparecida em João Pessoa tem programação religiosa

Compartilhe















João Pessoa terá nesta quarta-feira (12) celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A programação é realizada em vários bairros da capital, com ofícios, missas e procissões.

As celebrações acontecem nas paróquias Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Valentina; Nossa Senhora Aparecida, no Cristo Redentor; Nossa Senhora Aparecida, no bairro 13 de maio; e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro Colinas do Sul.

Romaria da Guia acontece nesta quarta-feira (12) em Lucena

Veja programação completa das celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida em João Pessoa:

Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Valentina de Figueirêdo

6h – Ofício

6h30 – Santa Missa

9h – Missa Solene

Tarde: Procissão

Veja também Horário de votação na PB e deputados eleitos são destaques da semana

Nossa Senhora Aparecida – Cristo Redentor

6h – Ofício

18h – Santa Missa

Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Colinas do Sul

15h30 – Procissão com saída na Praça Gervásio Maia

18h – Santa Missa

Nossa Senhora Aparecida – 13 de maio

7h – Carreata

8h – Café

9h – Missa

16h – Missa solene seguida de procissão

Dia de nossa senhora aparecida

joao pessoa

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Notícias

Romaria da Guia acontece nesta quarta-feira (12) em Lucena

Evento é retomado após dois anos de interrupção por causa da pandemia da Covid-19.

Notícias

QUIZ: teste seus conhecimentos sobre locais históricos de Campina Grande

Jornal da Paraíba reuniu fotografias de lugares de Campina Grande para testar seus conhecimentos em comemoração aos 158 da cidade.

Notícias

12 de Outubro: veja o que abre e o que fecha em João Pessoa

Shoppings, bancos e comércio vão ter mudanças no esquema de funcionamento.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter