Após especulações sobre rompimento, Republicanos anunciará que mantém apoio a João

Compartilhe















O partido Republicanos convocou ontem à noite uma entrevista coletiva para anunciar que manterá o apoio á reeleição de João Azevêdo (PSB) no segundo turno. O anúncio acontecerá após um dia de reuniões entre membros da legenda e conversas com interlocutores do Governo.

Alguns dos integrantes deverão divergir, a exemplo do deputado estadual Jutay Menezes e do deputado estadual eleito Michel Henrique, mas a ‘cúpula’ partidária seguirá com Azevêdo.

Veja também Nilvan opta por neutralidade no Estado para o 2º turno; veja vídeo

O anúncio tem o objetivo de evitar a continuidade das especulações sobre um eventual rompimento e estancar a ‘crise’.

Internamente havia uma discussão sobre a continuidade, ou não, do partido na base.

Os questionamentos tinham como horizonte os espaços que serão ocupados e pleiteados pelo Republicanos em futuros pleitos e, também, o comando da Assembleia Legislativa do Estado.

O Republicanos anuncia hoje que continuará onde esteve no primeiro turno. Com João.

anuncio

apoio

Estado

João Azevêdo

legenda

paraíba

partido

republicanos

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Pleno Poder

Gaeco cumpre mandado de busca em prefeitura da Paraíba e apura fraudes em obras de engenharia

Investigação apura fraudes em licitações e na execução de obras de engenharia e serviços de locação de máquinas pesadas

Pleno Poder

Efeito da neutralidade de Pedro: Lula cumpre agenda no Nordeste, mas Paraíba fica fora da rota

Petista teve 64% dos votos na Paraíba no primeiro turno, enquanto Bolsonaro recebeu 29%

Pleno Poder

Deputado do PSB anuncia apoio a Pedro Cunha Lima; Cartaxo vai com João Azevêdo

Buba fez resgate histórico de alianças de seu grupo em Picuí

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter