Nova turma

João Pessoa aprova mais dez alunos da rede municipal para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

09/10/2022 | 18:00 | 456

Dez alunos da rede municipal de João Pessoa foram aprovados para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a Capital paraibana foi a cidade com maior número de aprovados. Foram 2 dias de avaliação na cidade de Joinville (SC). Na última sexta-feira (7), foi realizada a avaliação médico-fisioterápica e no sábado (8), a avaliação artística. As crianças foram à Joinville (SC) acompanhadas de uma equipe da Secretaria de Educação e Cultura do Município (Sedec).

A secretária de Educação e Cultura do município, América Castro, ressaltou esse momento ímpar, com muita torcida enquanto esperava pelo resultado.

“Tudo que desejamos é ver nossas crianças em um bom caminho, de um futuro mais promissor, com mais oportunidades do reconhecimento das suas potencialidades. Não foi fácil esta conquista. Eram 3.900 crianças de todo o Brasil buscando uma vaga das 40 ofertadas pela escola de dança do Bolshoi. Das 20 selecionadas na etapa final da Paraíba e que participaram da seleção em Joinville, ficamos com 25% das vagas, ou seja, 10 das 40 vagas são dos nossos alunos. Eis o resultado de um trabalho em equipe no qual estão envolvidos os profissionais das unidades escolares, da Sedec – os setores de banda, esportes, dança, pedagógico, administrativo, enfim, sonhamos todos juntos, em busca de conquistas, que, agora, se tornam realidade para essas dez crianças”, frisou.

Ela lembrou ainda os cinco alunos da Capital que foram aprovados e já estão na escola de dança e que estão em um caminho com mais oportunidade por meio da arte. “Obrigada, prefeito Cícero, por ter essa sensibilidade de cuidar, de oportunizar o direito a dias melhores aos nossos alunos! Muito obrigada a todas as pessoas envolvidas neste projeto verdadeiramente humanitário”, destacou a secretária.

Segundo a coordenadora do grupo de alunos pré-selecionados para o Bolshoi na Sedec-JP, Fernanda Albuquerque, participaram da seleção, crianças na faixa etária de 9 a 11 anos. Inicialmente, 1.173 alunos se inscreveram para a primeira fase. Para a segunda foram 604, sendo selecionados 20 para a terceira etapa, em Joinville. O grupo foi formado por 14 meninos e 6 meninas.

“Para nós, o projeto Bolshoi de João Pessoa é um projeto de excelência e a escola do teatro Bolshoi no Brasil reconhece que João Pessoa é um case de sucesso. Nós nos dedicamos a proporcionar que essas crianças possam estudar numa das melhores escolas de dança do Brasil. A única filial fora da Rússia. Hoje tivemos 50% das crianças aprovadas. Isso é fruto de muito trabalho. Estivemos aqui em Joinville por cinco dias e tentamos fazer com que as crianças se divertissem durante os testes. Porque são crianças no fim das contas. Foram dias felizes e tivemos um excelente resultado”, pontuou Fernanda.

Segue o resultado das crianças aprovadas na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. As vagas são para o ano de 2023.

1-Abrãao Gabriel (Escola Municipal Pedra do Reino)

2- Daynew Rik (Escola Municipal Nazinha Barbosa)

3- David Lucca (Escola Municipal Raimundo Nonato)

4- Geovani Douglas (Escola Municipal Edme Tavares)

5- Gledson Douglas (Escola Municipal Ana Nery)

6- José Edson (Escola Municipal Lions Tambaú)

7- Miguel Augusto (Escola Municipal Joacil de Brito)

8- Nathanael Augusto (Escola Municipal Joacil de Brito)

9- Nicolas Keviny (Escola Municipal Frei Albino)

10- Ryan Pedro (Escola Municipal Almirante Barroso)

Parceria – A parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e a Escola do Teatro Bolshoi do Brasil foi iniciada em 2003, na então gestão de Cícero Lucena, e foi retomada em 2021, na sua segunda e atual gestão, aprovando, a princípio, quatro crianças que iniciaram os estudos em março de 2022.