Etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia define campeões e tem união de mãe e filha em quadra

O Circuito Brasileiro de Handebol de Praia definiu os campeões da 1ª etapa da região Norte-Nordeste neste domingo, em João Pessoa. O grande destaque foi a Apcef-PB que levantou dois troféus após vencer no feminino nas categorias adulto e juvenil. A equipe principal, inclusive, contou com o entrosamento de mãe e filha dentro de quadra para alcançar o feito dentro de casa.

Na decisão do adulto feminino, a Apcef-PB, de Cintya e Carol, passou pelo ABC-RN. O time pessoense venceu por 2 a 0, com parciais de 18/16 e 14/6. A competição contou com 27 equipes da região Norte-Nordeste e mais de 300 atletas.

Cintya Piquet atua como lateral-esquerda e já representou a seleção brasileira da modalidade, sendo campeã mundial em três ocasiões e a melhor jogadora do mundo em 2009. Já a filha dela, Carol Pires, aos 20 anos, joga de especialista e busca atingir o mesmo protagonismo da mãe.

“É muito bom. É uma emoção muito grande. Também é uma responsabilidade enorme para ela. Mais para ela por ter essa cobrança de jogar comigo. Não que eu cobre, mas ela se sente cobrada. Muito bom. A realização de um sonho estar na mesma equipe, no mesmo esporte e compartilhando vários momentos juntas”, comentou Cintya Piquet.

Apesar de buscar títulos de expressão nas areias, Carol já vem conquistando fãs, mas fora das quadras. Nas redes sociais, a garota é um fenômeno com mais de 400 mil seguidores após viralizar fazendo danças ao lado do influenciador Alê Oliveira, que tem cerca de nove milhões de pessoas acompanhando na internet.

Veja também Campinense priorizará saúde financeira ao iniciar processo de contratação de atletas

“A dança surgiu faz pouco tempo. Na pandemia foi uma mais nova que tento conciliar e está dando super certo. Está se tornando o meu trabalho e aqui também virou o meu trabalho. É uma coisa que eu amo. Handebol é vida para mim. O meu sonho é viajar o mundo todo com o handebol primeiramente. Inclusive, tenho uma tatuagem sobre isso. O meu sonho é viajar o mundo inteiro viajando, jogando e sendo campeã mundial”, projetou Carol Pires.

Outros campeões em João Pessoa

Além do título da Apcef-PB no adulto feminino, o Grêmio Alpha Vila ganhou do FHB-RN por 2 a 0 (18/16 e 24/16) e levantou o troféu no masculino. Enquanto no juvenil as meninas da Apcef- PB superaram o Milka Hand Beach-RN por 2 a 0 (13/2 e 18/12) e entre os meninos o Círculo de Oficiais de Boa Vista-RR venceu o Grêmio Alpha Vila-PB por 2 a 0 (16/12 e 14/12).

“É sempre um prazer estar em João Pessoa. A cidade é um polo de grandes atletas da modalidade. Fica pertinho também de cidades que já são famosas no handebol de praia. Receber esse evento, sem sombra de dúvidas, é um marco. No próximo mês temos a etapa de Niterói-RJ, de 4 a 6 de novembro, e também estamos caçando uma sede para a etapa final em dezembro no primeiro final de semana. João Pessoa, Recife e Maceió estão pleiteando para sediar a etapa final com as 40 melhores equipes do país”, concluiu Gulliver Esteves, diretor de handebol de praia da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

handebol de praia

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

