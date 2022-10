Alexandre Cavalcanti quer reunião com conselheiros do Botafogo-PB antes de confirmar chapa

Compartilhe















Que o atual presidente do Botafogo-PB, Alexandre Cavalcanti, é o favorito para ser eleito novamente mandatário do Belo não é mais novidade. Mas o dirigente ainda reluta em cravar que vai ser candidato. Antes do discurso, Alexandre tenta algumas garantias que julga importantes. Ele, inclusive, deve se reunir nesta quarta-feira com conselheiros eleitos no último domingo para uma conversa.

Alexandre Cavalcanti quer a garantia de que vai ter apoio para ser uma espécie de presidente reformista. Tanto que é seu intuito contratar um dirigente do mercado da bola para comandar o departamento de futebol para que ele, Alexandre, possa ficar com outras responsabilidades institucionais, como, por exemplo, modernizar o estatuto.

“Vou me reunir com os novos conselheiros, aí veremos se estão alinhados ou não com minha continuidade. Estou tentando marcar para quarta-feira de manhã, no feriado”, comentou.

Essa reformas que ele quer, que já disse ser importante para o clube, não é simples fazer. Por dois motivos. Primeiro, pela questão de tempo. O presidente atualmente do Botafogo-PB precisa ficar bastante ativo no departamento de futebol durante a temporada.

Segundo pela questão política. O Conselho Deliberativo do clube é composto pela parte eleita, mas também por uma parte fixa, de botafoguenses mais velhos, históricos, ex-presidentes e sócios beneméritos, que dificilmente apoiam mudanças na estrutura do clube.

Antes de ser eleito para o seu primeiro mandato, Alexandre Cavalcanti fez uma série de promessas em relação ao estatuto e à transparência que não conseguiu cumprir. Agora, o dirigente tem conversado com outras forças políticas do clube para poder fazer caminhar essas mudanças.

