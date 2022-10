Lazer em família

Prefeitura inicia atividades da Semana da Criança em diversos pontos da cidade

09/10/2022 | 19:00 | 66

A programação da Semana da Criança em João Pessoa começou neste domingo (9), com atividades e atrações em diversos pontos distribuídos pela cidade. A Prefeitura, por meio de suas secretarias, preparou uma série de atrativos dedicados aos pequenos que acontecem durante toda semana no Parque Arruda Câmara (Bica), Parque Solon de Lucena, Estação Cabo Branco, Praia da Penha e Centro Cultural Mangabeira e seguem até o próximo domingo (16).

Lídia Agda Farias veio com toda família e fez questão de ressaltar a importância de uma programação acessível e que agradou adultos e crianças. Ela mora no bairro do Padre Zé e vem todos os domingos ao parque Arruda Câmara com seus dois filhos, a vizinha e a mãe.

“É muito bom vir aqui com toda família. É uma atividade com baixo custo e sempre há um evento para atrair as crianças e as famílias. A Prefeitura está fazendo sua parte, oferecendo ao público várias opções para levarem as crianças a aproveitar o que há de melhor”, destacou

Na Bica, as crianças puderam aproveitar a contação de histórias com a educadora Thiala Gomes, e luta de espadas de espumas. Além da apresentação do espetáculo teatral ‘O Mágico de Oz’.

As atividades educativas foram coordenadas pelos setores da Divisão de Zoológico, Educação Ambiental e de Botânica. Além das atrações que fazem parte da programação festiva, o público pode aproveitar diversas áreas do espaço de lazer, como o parquinho infantil, área para piquenique, quiosques para lanches e opções de passeios em pedalinhos e trenzinho.

Diego Arthur tem 10 anos e não esconde o entusiasmo diante de tantas atrações. “Quando a minha mãe falou que a gente viria para Bica, eu fiquei muito feliz porque eu amo os animais. Mas foi melhor ainda porque tem muita coisa aqui para as crianças. Queria que tivesse tudo isso todos os domingos”, disse o garoto, cheio de alegria nas palavras.

E o lazer continua no Parque Arruda Câmara ao longo da semana. Na segunda-feira (10), às 9h e 15h, Baticumlata (Emlur). Na terça-feira (11), às 15 tem atividade ‘Pequeno Jardineiro’ (setor de Botânica). Na quarta-feira (12), às 9h, tem Teatro de Fantoches ‘Aventuras de Juninho na Bica’ (Semusb). Há também Aventura na Natureza, Cinemania Ambiental, Jogos de Tabuleiro, Mãos na Terra e Artes.

Fique de olho nas atrações para as crianças a semana inteira:

Estação Cabo Branco – A programação da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no bairro Altiplano/Cabo Branco, começa na segunda-feira (10). A abertura acontece a partir das 9h, com apresentação de mágica. No primeiro dia, tem apresentação de ballet, às 10h, e Oficina de Processo Criativo com o artista plástico Luciano Grisi, na área externa do prédio, às 15h. Na terça-feira (11), das 9h às 15h, acontecem apresentações teatral e de mágica.

Na quinta (13), das 9h às 15h, acontece mais uma apresentação teatral e às 14h, Oficina de Xilogravura com a artista plástica Rose Catão. Na sexta-feira (14), tem apresentações de mágica – às 9h e às 14h – e de ballet, às 10h. O encerramento será às 14h, com musicalização. Todas as atividades são gratuitas e se estendem até a sexta-feira (14), nos turnos da manhã e tarde.

Semob – Na terça-feira (11), educadores de trânsito da Semob-JP estarão com ação pedagógica junto às crianças e demais visitantes da Bica. Das 9h às 12h e das 14h às 17h, a equipe estará próximo à área do lago, promovendo dinâmicas através do teatro de bonecos, jogo da memória e dominó (todos com temáticas de trânsito), além de orientação sobre travessia na faixa de pedestre e distribuição de cartilhas educativas.

No dia 12, o órgão de trânsito, em parceria com o Sintur-JP, realizará uma operação de transporte especial, onde, das 8h às 13h, crianças e seus pais, mães ou responsáveis farão embarques gratuitos em viagens que sairão de hora em hora do Parque Solon de Lucena (próximo ao Restaurante Cassino), com destino à Praia do Cabo Branco e desembarque ocorrendo no final da Avenida Beira Rio.

Parque Solon de Lucena – Na quarta-feira (12), Das 8h às 13h, haverá a Operação de transporte especial com embarques gratuitos do Parque Solon de Lucena com destino à Praia do Cabo Branco. Às 15h, Cortejo de Heróis Fantasiados e o Encontro com as Princesas. Às 15h30, companhia Boca de Cena e teatro de bonecos ‘Tem boi no algodão’.

Às 16h, Brincadeiras com o Grupo Roi Roi6. Às 16h30, Palhaço Wolverine. Às 7h30, Show da cantora Clara Dias e às 18h30 – Show do Michael Jackson cover.

Sexta-feira (14), às 15h, Contação de histórias com Aline Alencar – ‘Castelo de Histórias’ e às 16h, Brincadeiras com o Grupo Roi Roi.

Praia da Penha – Na sexta -feira (14), a partir das 15h – Circus Montagem, às 16h, show da Banda Meu Quintal. E às 17h, apresentação de cultura popular, com o Cavalo Marinho.

Centro Cultural de Mangabeira – No domingo (16), às 15h, Companhia Mulinga com o número circense ‘Arara Azul’ e às 16h, Companhia de Teatro Saltimbancos.

Parceria – A ação envolve as Secretarias de Meio Ambiente (Semam), Educação e Cultura (Sedec), Infraestrutura (Seinfra), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).