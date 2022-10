Espectros atropela Mariners, conquista a Conferência Nordeste pela 11ª vez e está na semi do BFA

Compartilhe















O João Pessoa Espectros segue imparável na região Nordeste no futebol americano. O time paraibano venceu mais uma vez a Conferência Nordeste, na tarde deste domingo, na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa. Os Fantasmas venceram o Recife Mariners por 49 a 15 e conquistaram o título da região pela 11ª vez.

Para se ter uma ideia, o João Pessoa Espectros venceu todas as edições da Conferência Nordeste da história do Brasileiro de Futebol Americano (BFA). Agora, a equipe vai ter que se preparar para encarar o Galo FA, na semifinal da BFA. O jogo será em Minas Gerais.

Jogando com a sua torcida, que encheu a arquibancada da Vila Olímpica Parahyba, o João Pessoa fez um jogo muito correto, com poucos erros. Já no primeiro quarto, a equipe conseguiu dois touchdowns, contando com uma grande atuação de Rodrigo Dantas, seu Quarterback, que conseguiu bons passes e até um TD correndo.

O Recife Mariners buscou jogo, lutou bastante, mas segue notadamente em um nível abaixo em relação ao time paraibano, tanto que em nenhum momento conseguiu ameaçar o triunfo dos Fantasmas, que não cansam de levantar taças na região.

