Botafogo-PB elege o seu Conselho Deliberativo neste domingo

O Botafogo-PB começa neste domingo o seu processo eleitoral, que conta com dois momentos. Logo mais, os sócios contribuintes do clube — única modalidade de sócio a ter direito a voto — elege uma nova composição do Conselho Deliberativo. No quarto domingo do mês, este CD elege o presidente da diretoria executiva. A primeira convocação para a eleição está marcada para as 8h30.

O pleito deste ano, diferente do último, deve ser mais tranquilo. E as mudanças devem ser poucas na composição do Conselho Deliberativo. Apenas uma chapa foi inscrita e conta com vários nomes da última chapa eleita, em 2020.

Além disso, a candidatura é do atual grupo político que está no poder do Botafogo-PB, capitaneado pelo atual presidente alvinegro, Alexandre Cavalcanti e pelo ex-presidente do CD, Breno Morais.

A chapa eleita neste domingo se junta aos chamados conselheiros natos, uma espécie de conselheiros fixos, compostos por ex-presidentes do clube e sócios beneméritos e formam o CD, instância de poder do clube. Ainda na eleição deste domingo, serão eleitos o presidente e vice do Conselho Deliberativo do clube.

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

