Fundação PB Saúde convoca novos aprovados em concurso e seleção

Compartilhe















O concurso público e o processo seletivo da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB SAÚDE) tiveram novas convocações divulgadas na sexta-feira (7). As listas podem ser consultadas no site da instituição. No total, foram convocados 39 aprovados no concurso e cinco na seleção, em cargos variados.

Veja lista de convocados pelo concurso público

Veja lista de convocados pelo processo seletivo

Os aprovados têm até às 23h59 da quarta-feira (12) para enviar os documentos relativos ao ingresso nos cargos e o envio deve ser feito pela internet, em formulário próprio.

No concurso, foram convocados novos aprovados nos cargos de assistente social, assistente administrativo, auxiliar administrativo, eletricista de manutenção, copeiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Estas pessoas devem enviar os documentos por meio do formulário do concurso.

Já na seleção foram convocadas uma pessoa para cada um dos seguintes cargos: médico – medicina intensiva adulto, enfermeiro (centro cirúrgico), auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem (centro cirúrgico) e técnico de enfermagem (hemodinâmica). Os convocados também devem enviar os documentos por meio de um formulário específico.

Veja também Conselho Regional dos Técnicos Industriais abre seleção com vagas na Paraíba

Segundo o edital de convocação, a PB Saúde disponibiliza uma Central de Atendimento que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30m, através do telefone (83) 3229-9103. No site da Fundação há uma lista de admissão com a relação dos documentos exigidos.

O concurso tem validade de 24 meses, podendo ser prorrogável pelo mesmo período, a contar da data de homologação. O processo seletivo tem a validade de 12 meses, a contar da data de publicação da homologação, e pode ser prorrogado por igual período, a critério da Fundação. A convocação dos candidatos é feita conforme a necessidade do serviço, obedecendo ordem de classificação.

CONCURSO

PB Saúde

seleção

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Concursos e Emprego

Concurso da Câmara de Sousa inscreve para 11 vagas

Inscrições já estão abertas e seguem até o dia 6 de novembro.

Concursos e Emprego

Conselho Regional dos Técnicos Industriais abre seleção com vagas na Paraíba

Ao todo, são 13 vagas efetivas, sendo duas em João Pessoa, e outras 162 para cadastro reserva, sendo 28 em João Pessoa.

Concursos e Emprego

Prazo de inscrições em concurso da Câmara de Vista Serrana termina nesta quinta

São ofertadas três vagas, com salário de R$ 1.212.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter