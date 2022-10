Varíola dos macacos: número de casos confirmados sobe para 29 na PB

Compartilhe















O número de casos confirmados de varíola dos macacos na Paraíba subiu para 29. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (4). Na última atualização do boletim, eram 17 casos confirmados.

Em toda a Paraíba, foram feitas 313 notificações de casos suspeitos, 29 foram confirmados, 1 provável, 207 descartados e 76 ainda seguem em investigação. Dos 29 confirmados, três são do sexo feminino e 26 são do sexo masculino. A faixa etária com maior número de casos confirmados é a de 30 a 39 anos.

Quanto ao local de residência, 24 dos casos são residentes em João Pessoa, três em Cabedelo, um em Campina Grande e um em Patos. Os pacientes com casos confirmados na Paraíba não foram hospitalizados. O estado de saúde deles está sendo acompanhado pelos serviços de saúde dos municípios em que moram.

