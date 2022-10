João Azevêdo e Veneziano participam de evento com Lula em São Paulo

Compartilhe















O ex-presidente Lula (PT) reúne em um mesmo ambiente, nesse momento em São Paulo, o governador e candidato à reeleição, João Azevêdo (PSB), e o senador Veneziano Vital (MDB). O encontro tem a participação de outros governadores e senadores do país e busca impulsionar a campanha do petista no segundo turno.

Os dois discursaram durante o evento.

João afirmou que pretende ampliar a votação do ex-presidente no Estado. Lula obteve 64,2% dos votos na Paraíba. Já Veneziano ressaltou o empenho do MDB paraibano no primeiro turno, em favor do petista.

Diante das câmeras, pelo menos, não houve nenhum cumprimento entre João e Veneziano.

O governador João Azevêdo disputará o segundo turno no Estado com o candidato Pedro Cunha Lima (PSDB). João obteve 36,6% dos votos. Já Veneziano ficou na quarta colocação, com 17,1%.

Veja também Resultado da eleição foi decepcionante para Veneziano; Nilvan saiu maior do pleito

Andamento das negociações

O PT, que esteve na chapa do senador Veneziano Vital, havia marcado para hoje o anúncio da decisão do partido com relação ao segundo turno na Paraíba. A tendência é de que a legenda se alinhe à reeleição do socialista. O anúncio foi adiado.

Já o senador Veneziano ainda não definiu qual posição adotará no segundo turno.

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

