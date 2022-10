TALENTO SÊNIOR: Prefeitura de Campina Grande realiza evento para resgatar talentos da pessoa idosa e evidenciar contribuições desse público para a sociedade | Prefeitura de Campina Grande – PB

Ação em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado no último sábado, ocorre na Estação Cidadania-Cultura

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência do Idoso da Secretaria de Assistência Social (Semas), realiza nesta terça-feira, 4, o Evento Talento Sênior, que contará com as participações dos idosos atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso, dos grupos “Deus Conosco” e “Desabrochar”, potencializados pelos CRAS Malvinas e Liberdade, além de autoridades. O evento, que ocorre em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no último sábado, 01 de outubro, terá início às 13h na Estação Cidadania-Cultura, no bairro das Malvinas.

Na ocasião, os idosos mostrarão seus talentos, por meio de várias modalidades: música, dança e artes plásticas. Também estão programadas atividades para a interação e convivência dos idosos no local. No espaço acontecerão ainda atividades físicas, exposição de trabalhos manuais, produzidos pelos idosos e ações de saúde (aferição de pressão, testes de glicemia e práticas integrativas de saúde).

De acordo com a gerente da Pessoa Idosa no Município, Rosemary Guimarães, o evento é uma forma de divulgar os talentos individuais e grupais da terceira idade, estimulando as potencialidades da pessoa idosa e valorizando o protagonismo nos espaços de pertencimento, a exemplo das associações, equipamentos públicos e a sociedade.

“Esse momento traz como evidência o que em 1991, durante evento da Organização das Nações Unidas, ficou bem claro, através da aprovação da Resolução 46/91 que trata dos direitos dos idosos e cria espaços de debate sobre a importância em preservar o respeito e a dignidade da pessoa idosa. Foi tratado, inclusive, sobre a contribuição valorosa desse público para a sociedade, bem como, a importância em resgatar o potencial deles. São pessoas que contribuem, especialmente, com as futuras gerações”, disse Rosemary Guimarães.

“Convidamos a todos para se juntar a nós neste momento de integração, mas, sobretudo, de muito aprendizado e reconhecimento à essas pessoas que tanto nos ensinam”, concluiu a gerente da Pessoa Idosa no Município.

Codecom