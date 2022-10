Prefeitura de Campina Grande promove Workshop na próxima quarta-feira com especialista em Mindfulness | Prefeitura de Campina Grande – PB

Médico Tiago Queiroz é referência em neuropsiquiatria

Em alusão ao encerramento da campanha Setembro Amarelo e ao Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), a Prefeitura de Campina Grande promoverá na próxima quarta-feira, 5 de outubro, um workshop com o renomado psiquiatra pernambucano, médico Tiago Queiroz, que é especialista em neuropsiquiatria.

O evento será às 19h, no Teatro Municipal Severino Cabral, sendo aberto a todo o público, principalmente aos profissionais ou estudantes das áreas de saúde, educação e assistência social. Também haverá a apresentação do espetáculo Florescer da Vida, da Secretaria Municipal de Cultura.

O médico Tiago Queiroz desenvolve um importante trabalho de Mindfulness, que utiliza recursos científicos para a prática de meditação como forma de reduzir a ansiedade e o estresse. Tiago é médico, psiquiatra, formado pela Universidade de Pernambuco e Especialista em Psiquiatria pelo Conselho Federal de Medicina.

O palestrante é mestre e doutorando em Neuropsiquiatria, pela UFPE. É membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da American Psychiatric Association. É diretor da Ária, projeto que conta com os atendimentos de psiquiatria e psicologia, além de processos de Coaching, trabalhando desde o tratamento de transtornos psíquicos ao desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo.

“O evento faz parte da programação do Setembro Amarelo e coroa a campanha com a participação de um profissional que é referência em psiquiatria, como forma de levar mais conhecimento aos profissionais e à sociedade”, ressaltou a coordenadora do programa Saudavelmente, Lívia Sales.

