Diferença de votos entre João e Pedro no 1º turno foi grande, mas votação de Nilvan e Veneziano foi quase o dobro

O governador João Azevêdo (PSB), candidato a reeleição pelo PSB, colocou mais de 343 mil votos à frente de Pedro Cunha Lima (PSDB) no primeiro turno.

A diferença é grande, a maior da história de primeiro turno, quando comparado a outras eleições, com uma segunda etapa.

A primeira impressão, no entanto, pode enganar. É que, diferentemente dos outros anos, nesta eleição, a votação do terceiro e do quarto colocados é também grande. Gigantesca. A votação passou dos dois dígitos em porcentagem.

Nilvan (PL) teve mais de 406 mil votos (18,68%) – ver tabela abaixo e Veneziano (MDB) mais de 373 mil votos (17,16%).

Ou seja, somado os votos dos dois, até então, opositores do governador, que não venceram a eleição, são quase 710 mil votos que precisam encontrar um candidato no segundo turno.

Os de Nilvan, por “osmose ideológica”, deve ir para Pedro. Pedro é o mais à direita. Boa parte dos votos de Veneziano deve ir para João. É o mais à esquerda. Tudo em tese.

Essa é interpretação que a maioria faz. Mas é preciso lembrar algumas variantes.

No caso de Nilvan, por exemplo, há um eleitorado menos ideológico, carente, de poder aquisitivo baixo, que votou no comunicador por admiração, por gostar dele da televisão ou no rádio, e não estava preocupado se ele era de direita ou esquerda.

Esse eleitorado, considerado mais “frágil” será alvo também de João Azevêdo (PSB). Por isso, não dá para dizer que todo eleitor de Nilvan deve ir com Pedro.

Do mesmo jeito não dá para arriscar dizer que todo eleitor de Veneziano vai para João.

Resultado, o campo está aberto com transferência de votos diretas, mas também com votos voando, que serão definidos ao sabor dessa campanha de convencimento do segundo turno.

E, além da conquista de parte indecisa desses 710 mil votos, os dois, João e Pedro, terão que focar em mais de 534 mil (17,31%) eleitores que se abstiveram, outros 122.399 (4,80%) que votaram em branco e 252.752 (9,9%) que anularam o voto.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

