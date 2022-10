Concurso do INSS tem inscrições prorrogadas até esta terça-feira (4)

Compartilhe















As inscrições para o concurso do INSS que terminavam nesta segunda-feira (3) foram prorrogadas até as 23h59 desta terça-feira (4). O motivo é a instabilidade no site da organizadora, a Cebraspe, por causa do alto número de acessos.

A retificação do edital com a alteração do prazo de inscrição será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (4).

Veja também Sine Campina Grande tem 60 vagas de emprego abertas a partir desta segunda (3)

O edital do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi divulgado no dia 15 de setembro, com 1 mil vagas de técnico do seguro social, sendo 13 delas para a Paraíba. O cargo exige nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 5.905,79.

cebraspe

Concurso do INSS

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Concursos e Emprego

Sine Campina Grande tem 60 vagas de emprego abertas a partir desta segunda (3)

Maioria das vagas é para o setor de construção civil, cargo de encanador, com experiência na atividade.

Concursos e Emprego

Sine João Pessoa disponibiliza 119 vagas de emprego a partir desta segunda (3)

Para concorrer às vagas, é necessário realizar agendamento pela internet.

Concursos e Emprego

Concurso da Polícia Civil da PB divulga resultado final da avaliação psicológica; confira

Candidatos considerados aptos foram convocados para avaliação de títulos e devem enviar documentos até esta sexta-feira (30). Resultado final da prova de capacidade física dos candidatos sub judice com deficiência também foi publicado.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter